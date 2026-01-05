विज्ञापन

UP Police Constable Bharti: यूपी पुलिस भर्ती में 22 नहीं अब इतनी हो गई आयुसीमा, जानें आवेदन का सही तरीका

UP Police Constable Bharti: यूपी पुलिस भर्ती में युवाओं को बड़ी राहत दी गई है, जिसमें अब आयुसीमा को बढ़ाने का फैसला हुआ है. इस बंपर भर्ती के लिए कैसे आवेदन करें, कितनी फीस लगेगी और आखिरी तारीख क्या है? यहां आपके हर सवाल का जवाब है.

Read Time: 3 mins
Share
UP Police Constable Bharti: यूपी पुलिस भर्ती में 22 नहीं अब इतनी हो गई आयुसीमा, जानें आवेदन का सही तरीका
UP Police Constable Bharti: यूपी पुलिस भर्ती के लिए बढ़ाई गई आयुसीमा

UP Police Constable Bharti: उत्तर प्रदेश के उन लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है, जो लंबे वक्त से सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे. यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब आयुसीमा को बढ़ा दिया गया है, जिसे लेकर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जा रहा था. यूपी पुलिस ने 32 हजार से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है. आइए जानते हैं कि अब कितने साल तक के युवा इसमें आवेदन कर सकते हैं और आवेदन करने का सही तरीका क्या है. यहां आपको भर्ती से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा. 

अब इतने साल तक की उम्र के युवा कर सकते हैं आवेदन

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अब 25 साल तक के युवा आवेदन कर सकते हैं. पहले इस भर्ती के लिए आयुसीमा को 28 से 22 साल तक रखा गया था. नए साल से ठीक पहले भर्ती नोटिफिकेशन निकाला गया था, इसके बाद से ही यूपी के हजारों युवा सोशल मीडिया पर मांग करने लगे कि उन्हें आयुसीमा में राहत दी जाए, क्योंकि भर्ती का इंतजार करते-करते उनकी उम्र ज्यादा हो चुकी है. यही वजह है कि अब सरकार की तरफ से आयुसीमा को तीन साल बढ़ाने का फैसला लिया गया. 

Bihar STET Result: बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस लिंक पर जाकर करें चेक

कैसे करें आवेदन?

  • आवेदन करने से पहले ओटीआर (One Time Registration) कराना अनिवार्य है. 
  • upprpb.in पर जाकर अपना ओटीआर पूरा कर सकते हैं, इसके बाद ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा. 
  • पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन के आपको उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट uppbpb.gov.in पर जाना होगा. 
  • यहां आपको ई-मेल या मोबाइल नंबर से अपना लॉगइन करना होगा, जिसका इस्तेमाल आपने ओटीआर में किया था. 
  • इसके बाद आपको एप्लीकेशन लिंक नजर आएगा, जहां आप अपनी पसंद की कैटेगरी में आवेदन कर सकते हैं. 

किस पद पर कितनी वेकेंसी?

  • 15,131 कांस्टेबल पीएसी (PAC)/सशस्त्र पुलिस (पुरुष)
  • 1,341 कांस्टेबल विशेष सुरक्षा बल (SSF) (पुरुष)
  • 2,282 महिला बटालियन के लिए महिला कांस्टेबल
  • 71 रिजर्व घुड़सवार पुलिस (पुरुष)
  • 3,279 जेल वार्डर (पुरुष)
  • 106 जेल वार्डर (महिला)
  • 10,469 कांस्टेबल सिविल पुलिस के पद

कब तक कर सकते हैं आवेदन?

यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में आवेदन करने की आखिरी तारीख 30 जनवरी रखी गई है, अब आयुसीमा बढ़ने के बाद पहले की तुलना में लाखों आवेदन बढ़ सकते हैं. अगर आप यूपी में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे और अब तक आपने आवेदन नहीं किया है तो तुरंत जाकर अपना आवेदन पूरा करें. 

कितनी है आवेदन की फीस?

इस भर्ती के लिए आवेदन करने वाले सामान्य (General) वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क 500 रुपये रखा गया है. वहीं अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए यह शुल्क 400 रुपये है. यूपी पुलिस ने इस बार कुल 32,679 पदों पर भर्ती निकाली है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Up Police Constable Bharti, UP Police Constable Bharti Age Limit, UP Police Bharti 2026, UP Police Vacancy FAQ
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com