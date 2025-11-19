दूध और छुआरा को रात में खाने से क्या होता है? इन 5 लोगों को तो जरूर खाना चाहिए

Chuara Khane Ke Fayde: सर्दियों का मौसम शुरू होते ही, हमारे खान-पान में सब्जियों और ड्राई फ्रूट्स को शामिल करने का अच्छा समय आ जाता है. आयुर्वेद के अनुसार, इस मौसम में पाचन अग्नि (जठराग्नि) अत्यंत प्रबल होती है, जिससे भारी से भारी भोजन भी आसानी से पच जाता है. इसी कारण, सर्दियों में ऐसे ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए जो शरीर को गर्म रखने और शक्ति देने में सहायक हों. इनमें से एक सुपरफूड है छुहारा, जिसे सूखे खजूर के नाम से भी जाना जाता है.

छोटा-सा दिखने वाला छुहारा स्वाद में मीठा होता है और इसके अंदर ऊर्जा और पोषण के साथ औषधीय गुणों का भी भंडार होता है. आयुर्वेद में छुहारा को शक्तिवर्धक माना जाता है, क्योंकि ये सर्दियों में शरीर को गर्म रखने का काम करता है, ऊर्जा प्रदान करता है और कमजोरी को दूर करता है. सर्दियों में छुहारा का सेवन बहुत फायदेमंद होता है.

छुहारे का सेवन दिल के लिए लाभकारी होता है. छुहारे में पोटैशियम और आयरन होते हैं, जो शरीर में रक्त संचार को सुधारते हैं और हीमोग्लोबिन स्तर को बढ़ाते हैं. इससे बीपी बढ़ने की परेशानी भी नहीं होती है, क्योंकि यह दिल को सही तरीके से काम करने में मदद करता है. छोटा सा छुहारा मस्तिष्क के लिए भी लाभकारी होता है. इसका सेवन मस्तिष्क की नसों को मजबूत करता है और इसमें मौजूद मैग्नीशियम और फॉस्फोरस मस्तिष्क के तनाव को कम करते हैं.

इसके साथ ही शरीर में होने वाली कमजोरी और थकान के लिए भी रोजाना छुहारे का सेवन कर सकते हैं. छुहारे में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत करने में मदद करता है. बुजुर्गों के लिए तो छुहारे का सेवन अमृत के समान है. चाहें तो बुजुर्गों को छुहारे को पीसकर दूध में उबालकर दिया जा सकता है.

ये गठिया के दर्द में भी आराम देता है. इसके साथ ही ये स्किन और बालों के लिए, रक्त की शुद्धता और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी उपयोगी है.

कैसे करें सेवन

2-3 छुआरा

1 गिलास दूध

अब आपको एक बर्तन में दूध को लेना है और उसको उबलने के लिए रख दें. अब इसमें छुआरे को डालकर उबाल लें. दूध जब हल्का सा गाढ़ा हो जाए और छुआरे सॉफ्ट हो जाएं तो इस दूध का सेवन करें. रात के समय इस दूध को खाना ज्यादा फायदेमंद होता है. आप चाहे तो छुआरे के साथ दूध में मखाना भी डाल सकते हैं. अगर आप इसको मीठा करना चाहते हैं तो आप मिश्री मिला सकते हैं. हालांकि छुआरे की मिठास आपके दूध को खुद बा खुद मिठास दे देती है.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)