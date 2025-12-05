विज्ञापन
रोज सुबह नाश्ते में ब्रेड ऑमलेट खाने से शरीर पर कैसा असर पड़ता है?

Healthy Breakfast: कुछ लोग हर रोज नाश्ते में कुछ अलग-अलग खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग अपने नाश्ते में कुछ ही चीजों को खाते हैं जिसमें ब्रेड ऑमलेट सबसे कॉमन है. सुबह नाश्ते में ब्रेड-ऑमलेट, ब्रेड और दूध या चाय लेना पसंद करते हैं.

Bread-Omlete: हर रोज ब्रेड ऑमलेट खाने का सेहत पर कैसा असर पड़ता है.

Healthy Breakfast: सुबह का नाश्ता हमारा पहला खाना होता है. जिसे हम 10-12 घंटे की फास्टिंग के बाद खाते हैं. कुछ लोग हर रोज नाश्ते में कुछ अलग-अलग खाना पसंद करते हैं तो कुछ लोग अपने नाश्ते में कुछ ही चीजों को खाते हैं जिसमें ब्रेड ऑमलेट सबसे कॉमन है. सुबह नाश्ते में ब्रेड-ऑमलेट, ब्रेड और दूध या चाय लेना पसंद करते हैं. बात करें ब्रेड ऑमलेट की तो ये आसानी से बनकर तैयार हो जाने वाला और खाने में स्वादिष्ट लगने वाला नाश्ता है, इसके साथ ही ये हेल्दी भी होता है. क्रंची ब्रेड के साथ फ्लफी ऑमलेट खाने का मजा ही कुछ और होता है. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हर रोज ब्रेड-ऑमलेट खाने का हमारे शरीर पर कैसा असर पड़ता है. 

ब्रेड-अंडा खाने का सेहत पर क्या असर पड़ता है 

हर रोज ब्रेकफास्ट में ब्रेड-ऑमलेट खाना बिल्कुल नॉर्मल है बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप किस ब्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं और आपके इंग्रीडिएंट्स और पोर्शन साइज कितना है. अंडे के साथ आप कौन-सी ब्रेड खाते हैं, यही सबसे बड़ा फर्क डालती है. अंडा पोषण का पावर हाउस होते हैं. इनमें प्रोटीन, विटामिन-B, कोलीन जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो मसल्स और मेटाबॉलिज्म और ब्रेन फंक्शन के काम में सपोर्ट करते हैं. लेकिन ब्रेड-ऑमलेट कितना हेल्दी है, यह ब्रेड और आप उसे कैसे बना रहे हैं इस पर निर्भर करता है. 

व्हाइट ब्रेड

अगर आप ऑमलेट के साथ व्हाइट ब्रेड खाते हैं तो जान लें कि इसमें फाइबर कम होता है और इसका सेवन ब्लड शुगर को तेजी से बढ़ा सकता है. इसलिए इसे खाने से भूख जल्दी लगती है.

ब्राउन ब्रेड 

ब्राउन ब्रेड खाने में तभी हेल्दी है जब तक इसका पहला इंग्रीडिएंट होल व्हीट ना हो. कई ब्रेड को ब्राउन करने के लिए उसमें कैरामेल कलर मिलाकर बनाई जाती है, जो बिल्कुल भी हेल्दी नही है.

होल व्हीट ब्रेड

होल व्हीट ब्रेड में फाइबर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स ज्यादा होते हैं. इसको खाने से ये धीरे-धीरे पचती है जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है.

इन चीजों से बचें

ऑमलेट को आप ज्यादा तेल, बटर और व्हाइट ब्रेड के साथ ना खाएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

