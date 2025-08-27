क्या आपको पता है सुबह खाली पेट देसी घी के साथ काली मिर्च खाने से क्या होता है, जानने के बाद रोज खाने लगेंगे आप

Ghee With Black Pepper Benefits: आपके किचन में पाए जाने वाले मसाले ना सिर्फ खाने का स्वाद बढ़ाने में मदद करते हैं बल्कि सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद होते हैं. आज हम एक ऐसे ही मसाले के बारे में बात करेंगे जिसका रोजाना सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है. हम बात कर रहे हैं काली मिर्च की. काल मिर्च में पाए जाने वाले तत्व इसको सेहत के लिए भी बेहद फायदेमंद बनाते हैं. यही वजह है कि इसे "मसालों के राजा" के रूप में भी जाना जाता है. यह छोटा, काला मसाला पिपेरिन से भरा हुआ है, ये एक चीज इसके तीखे स्वाद और कई स्वास्थ्य गुणों के लिए जिम्मेदार है. इसके अलावा, काली मिर्च पाचन एंजाइमों के उत्पादन को उत्तेजित करके पाचन को भी बेहतर बनाने में मदद करती है. यह एंटीऑक्सीडेंट से भी भरपूर है, जो फ्री रेडिकल्स से भी लड़ता है, पुरानी बीमारियों के खतरे को कम करता है और पूरे स्वास्थ्य को भी बढ़ावा देता है. वहीं देसी घी भी अपने अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्वों से भरपूर होता है और अपने गुणों के लिए जाना जाता है. जब आप देसी घी के साथ काली मिर्च का सेवन करते हैं तो ये सोने पर सुहागा हो जाता है. तो आइए जानते हैं देसी घी और काली मिर्च का सेवन करने के फायदे. एक महीने लगातार खाने से शरीर में क्‍या बदलाव दिखते हैं.

देसी घी के साथ काली मिर्च खाने के फायदे ( Desi Ghee With Black Pepper Benefits)

इम्यून सिस्टम

घी में शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं और काली मिर्च में शक्तिशाली एंटी-ऑक्सीडेंट गुण होते हैं. इन दोनों का साथ में सेवन शरीर को बैक्टीरिया और वायरस से लड़ने में मदद कर सकता है. इसे खाने से शरीर मौसमी बीमारियों और इंफेक्‍शन से आसानी से लड़ता है।

पाचन

काली मिर्च पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पादन को उत्तेजित करती है, पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में सुधार करती है. वहीं घी हमारी आंतों को चिकनाई देता है. इन दोनों का साथ में सेवन सूजन और गैस जैसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याओं को कम करने में भी मदद करता है, जिससे आंतों में होने वाली दिक्कतों से राहत मिलती है.

ये भी पढ़ें: किस विटामिन की कमी से पैरों में रहता है दर्द ?

दिमाग और याददाश्त

घी को आयुर्वेद में ब्रेन का 'टॉनिक' माना गया है, क्योंकि यह ब्रेन सेल्‍स को पोषण देता है. वहीं, काली मिर्च ब्रेन में ब्‍लड सर्कुलेशन को अच्‍छा करती है. इन दोनों का साथ में सेवन याददाश्त, कॉन्स्ट्रेट करने में सुधार कर सकता है.

वेट लॉस

काली मिर्च शरीर में जमा चर्बी को पिघलाने में मदद करती है, वहीं देसी घी मेटाबॉलिज्म को बैलेंस रखने में मदग करता है. इसका सेवन सही मात्रा में करने से वजन को कंट्रोल में रखा जा सकता है. यह शरीर को एनर्जी भी देता है, जिससे भूख कम लगती है

कैसे खाएं काली मिर्च और घी

काली मिर्च को पीसकर पाउडर बना लें और देसी घी लें. अब एक चम्मच घी में 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर मिलाएं और सुबह खाली पेट खा लें.

History of Samosa- Swaad Ka Safar | समोसे का इतिहास | जानें ईरान से भारत कैसे पहुंचा समोसा

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)