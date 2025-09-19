हर रोज खालो बस 1 आंवला फिर देखो कमाल, डॉक्टर ने बताया किन 8 बीमारियों के लिए है काल

Amla Health Benefits: आज हम बात करने वाले हैं आंवला की जो आपकी हेल्थ के लिए एक सुपर हीरो की तरह काम करता है. क्या आपको पता है कि सिर्फ एक आंवला में ऑरेंज से 20 गुना ज्यादा विटामिन सी आपको मिलता है और यह सिर्फ इम्युनिटी बूस्ट नहीं करता बल्कि हेयर फॉल डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल जैसी बड़ी-बड़ी भयंकर बीमारियों को भी कंट्रोल कर सकता है. आंवला अकेला ऐसा फ्रूट है जिसमें कि आपको नमकीन, मीठा कड़वा तीखा और कसेला ये पांचों स्वाद इस एक फल में मिल जाते हैं. आयुर्वेद में इसको अमृत कहा गया है. यह छोटा सा फल आपकी सेहत के लिए एक सुपरहीरो की तरह काम करता है. तो चलिए जानते हैं कैसे आंवला न केवल आपकी इम्युनिटी बढ़ाता है, बल्कि कई बड़ी बीमारियों से भी बचाव करता है. आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने एक य तो इस वीडियो में मैं आपको आयुर्वेद और साइंस के नजरिए से आंवला खाने के कुछ चौका देने वाले फायदे बताएं हैं और साथ ही इन्हें खाने के पांच अलग-अलग तरीकों के बारे में भी बताया है.

आयुर्वेद के हिसाब से आंवला में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो आपको बॉडी को सेल्यूलर लेवल पे हील और रिन्यू करता है. इसके साथ ही तीनों दोषों को यानी वात, पित्त और कफ को बैलेंस में रखता है. तो चलिए इसका सेवन करने से होने वाले फायदों के बारे में.

इम्युनिटी

आंवले के अंदर विटामिन सी की हाईएस्ट कंसंट्रेशन होती है, जो कि इनफेक्शंस और सीजनल फ्लू से फाइट करने में आपकी हेल्प करती है. आपकी इम्युनिटी को स्ट्रांग बनाती है. साथ ही इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि पॉलिफिनॉल्स और फ्लेवोनॉयड्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी को फ्री रेडिकल से प्रोटेक्ट करते हैं. आयुर्वेद कहता है कि आंवला आपके ओजस को बढ़ाता है. ओजस बॉडी की अपनी इंटरनल नेचुरल इम्युनिटी होती है.

डाइजेशन

आंवला खाने का दूसरा फायदा है डाइजेशन. आंवला आपके डाइजेस्टिव फायर यानी कि अग्नि को बैलेंस करता है. यह एसिडिटी और इनडाइजेशन को सूद करता है. इसके साथ ही इसकी प्रीबायोटिक प्रॉपर्टीज आपके गट फ्रेंडली बैक्टीरिया को प्रमोट करते हैं.

स्किन और बालों के लिए लाभदायी

आंवला खाने का तीसरा फायदा होता है ये स्किन के लिए बेहद लाभदायी होता है. आंवला बॉडी में कॉलेजन के प्रोडक्शन को प्रमोट करता है जो कि स्किन को टाइट और जवान बनाए रखता है और झुरियों को कम करता है, फाइन लाइंस को कम करता है. इसके साथ ही बालों के लिए भी आंवला बहुत फायदेमंद होता है. यह बालों को असमय सफेद होने से रोकता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है और हेयर फॉल को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है. सिर्फ खाने से ही नहीं बल्कि आंवला ऑयल बालों में लगाने से भी बालों को बहुत ज्यादा फायदा मिलता है.

ब्लड शुगर

आंवला ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में में भी हेल्प करता है. अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम रहती है शुगर बढ़ी हुई है तो आंवला आपके लिए एक नेचुरल शुगर रेगुलेटर की तरह काम कर सकता है. इसमें क्रोमियम होता है जो कि इंसुलिन सेंसिटिविटी को इंप्रूव करता है. ये पैंक्रियास के फंक्शन को भी सपोर्ट करता है जो कि आयुर्वेदिक नजरिए से डायबिटीज को मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल है.

हार्ट के लिए

आंवला आपके हार्ट के लिए भी एक नेचुरल टॉनिक की तरह काम करेगा. यह आपके बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करेगा और गुड कोलेस्ट्रॉल यानी कि एचडीएल को बढ़ाने में में आपकी हेल्प करेगा. साथ ही ये आर्टरी में प्लैक के बिल्डअप को प्रिवेंट करता है, यानी वहां पर जो गंदगी जम जाती है नसों में उसको साफ करता है जिससे कि हार्ट अटैक का रिस्क भी कम हो सकता है. यानी सिर्फ एक आंवला रोज खाने से यह आपके दिल को स्ट्रांग रखता है, हेल्दी रखता है और नसों में ब्लॉकेज होने के खतरे को कम करता है.

बॉडी डिटॉक्स

आंवला बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए भी मदद करता है. यह एक नेचुरल डिटॉक्सिफायर है जो कि लिवर और ब्लड को साफ करता है और टॉक्सिंस को बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है. साथ ही यह मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करता है जिससे कि बॉडी एनर्जेटिक रहती है. आपको अच्छा फील होता है.

आंवला खाने के अन्य फायदे

आंवला वेट लॉस में भी आपकी हेल्प करेगा.

आंखों की रोशनी को बढ़ाने में भी हेल्प करेगा.

बॉडी में कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाने में हेल्प करेगा.

कैसे करें सेवन

चटनी

आप आंवला की चटनी बनाकर खा सकते हैं. इसकी चटनी बनाना बहुत ही आसान होता है. आप अपने घर पे इसकी गुठली निकालकर इसको मिक्सी में पीस लें अब इसके अंदर नमक, लाल मिर्च डालकर मिक्स कर लें और आपकी आंवला की चटनी बनकर तैयार है.

आंवला जूस

आप आंवले के बीज निकालकर इसका रस निकाल लें. फिर इसके रस को एक गिलास पानी के साथ मिलाकर इसका सेवन करें. इसका स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें एक चम्मच शहद का भी मिला सकते हैं.

