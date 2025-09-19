आज क्या बनाऊं: स्वाद ही नहीं सेहत में भी लाजवाब है आंवला का मुरब्बा, फटाफट नोट करें रेसिपी

Amla Murabba Recipe In Hindi: आंवले का सेवन सेहत के लिए काफी अच्छा माना जाता है. आंवला (Amla) विटामिन सी का एक बेहतरीन सोर्स है. आंवला शरीर की इम्यूनिटी (Immunity) को स्ट्रांग बनाता है. इसे कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. अगर आप मीठा खाने के शौकीन हैं तो आंवले का मुरब्बा (Amla Murabba Recipe) ट्राई कर सकते हैं. आपको बता दें कि इसमें विटामिन्स होते हैं. इसी के साथ इसमें कैल्शियम, फोलेट, एंटी-ऑक्सीडेंट्स, फाइबर, आयरन, कार्ब्स, फास्फोरस, ओमेगा 3 और मैग्नीशियम भी भरपूर पाया जाता है, जो शरीर को कई समस्याओं से बचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं आंवला का मुरब्बा.

कैसे बनाएं झटपट आंवला मुरब्बा- (How To Make Amla Murabba Recipe)

सामग्री-

आंवला

हरी इलायची

काली मिर्च

फिटकरी

चीनी

केसर

काला नमक

विधि-

आंवला का मुरब्बा बनाने के लिए सबसे पहले आंवले को धोकर अच्छे से धो लें और फिर सुखा लें. एक गहरा पैन लें और उसमें पर्याप्त पानी डालें, मध्यम आंच पर पानी गर्म करें. जब पानी में बुलबुले बनने लगें तो गर्म पानी में आंवला डालें. मिश्रण को 5-6 मिनट तक उबालें.फिर, आंच से उतार लें और पैन को ढक्कन से कुछ मिनट के लिए ढक दें. अब छलनी से छान कर सभी आंवले बाहर निकाल लें. एक-एक कर सभी आंवले में काटे वाली चम्मच को मदद से 15-20 छेद करें ताकि रस इसके अंदर तक जा सके. चाशनी तैयार करने के लिए एक मीडियम पैन लें और उसमें चीनी के साथ थोड़ा सा पानी मिलाएं. उबले हुए आंवले को चीनी के ऊपर डालें और मध्यम आंच पर पकाएं. जब चाशनी शहद जैसी गाढ़ी हो जाए और आंवला अच्छी तरह पक जाए तो आंच धीमी कर दें और इसे ठंडा होने के लिए अलग रख दें. जब आंवला-चीनी की चाशनी शहद जैसी गाढ़ी हो जाए तो इसमें इलायची, काली मिर्च, काला नमक, केसर मिलाएं. सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं और जार में भर कर स्टोर कर लें.

आंवला मुरब्बा खाने के फायदे- (Amla Murabba Khane Ke Fayde)

आंवला मुरब्बा खाने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जिन लोगों की इम्यूनिटी कमजोर हैं उनके लिए इसका सेवन काफी अच्छा माना जाता है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण पाचन को भी बेहतर रखने में मददगार हैं. इसके अलावा आंवले में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और ऑस्टियोपोरोसिस व गठिया के जोखिम को कम करने में मदद कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)