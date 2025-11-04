लगातार 15 दिनों तक आंवले का जूस पीने से क्या होगा, 1 दिन में कितने आंवलों का जूस पी सकते हैं, 1 दिन में कितने आंवले खा सकते हैं

Amla Juice Benefits For Health: आंवला का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. बता दें कि इसे भारतीय करौंदा या अमृत फल भी कहा जाता है. खासकर आयुर्वेद में आंवला का बेहद खास महत्व होता है. इसे सुपरफूड में भी शामिल किया जाता है क्योंकि इसमें विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं. इसलिए आंवले का सेवन और आंवले के जूस का सेवन दोनों ही स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होते हैं. अगर आप 15 दिनों तक लगातार आंवले के जूस का सेवन करते हैं तो इसके बाद आपको मिलने वाले रिजल्ट आपको हैरान कर सकते हैं. यह आपके स्वास्थ्य को बेहतर बनाकर आपके रूटीन में नई ऊर्जा भर सकता है. आंवले के चमत्कारी गुणों का लाभ उठाने के लिए इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें. यहां जानिए आपको क्यों आंवला जूस पीना चाहिए.

रोज आंवला जूस पीने के फायदे | Benefits of Drinking Amla Juice Daily

1. इम्यूनिटी

आंवले में विटामिन सी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसका सेवन आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है. इसके साथ ही ये शरीर को सर्दी, खांसी और संक्रमणों से बचाने में मदद करता है.

2. पाचन तंत्र

आंवले का जूस पाचन तंत्र को सुधारने में बहुत प्रभावशाली हो सकता है. यह पेट से जुड़ी कई समस्याओं जैसे कब्ज, एसिडिटी और गैस को दूर कर सकता है. इसमें पाए जाने वाले फाइबर आपकी आंतों को साफ रखने में मदद करते है.

3. बालों और स्किन के लिए

आंवले के जूस में पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन बालों को मजबूत, घना और चमकदार बनाने में मदद करते हैं. ये बालों के झड़ने और सफेद होने को रोकने में मदद करता है. साथ ही, यह स्किन को नेचुरल ग्लो देता है और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है.

4. वेट लॉस

अगर आप वेट लॉस की सोच रहे हैं, तो आंवले का जूस आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन हो सकता है. ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने में मदद करता है और शरीर में जमा टॉक्सिंस को निकाल कर वजन कम करता है.

5. शुगर लेवल

आंवला डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद है. इसका जूस ब्लड शुगर लेवल को संतुलित करता है और अग्न्याशय को हेल्दी रखने में मदद कर सकता है.

आंवला के रस का सेवन कैसे करें?

रोज सुबह खाली पेट 20-30 मिली आंवले का जूस पीना सबसे फायदेमंद होता है.

इसे पानी में मिलाकर पिएं ताकि आप इसके स्वाद को बैलेंस कर सकें.

अगर आपको आंवले का स्वाद ज्यादा खट्टा लग रहा है तो आप इसमें थोड़ा सा शहद या चुटकीभर काला नमक मिला कर इसका सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)