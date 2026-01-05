INDU19 vs SAU19: कप्तान वैभव सूर्ववंशी का आया तूफान, 283.33 का स्ट्राइक रेट, 10 छक्के, अफ्रीकी टीम के उड़े होश

Vaibhav Suryavanshi 19 Ball Fifty: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच बेनोनी के विलोमूर पार्क में हुए सीरीज के दूसरे यूथ वनडे मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी का तूफान देखने को मिला है. वैभव ने सिर्फ 24 गेंदों का सामना किया और उन्होंने 1 चौके और 10 छक्कों के दम पर 68 रन बनाए. वैभव ने 19 गेंद में अपना अर्द्धशतक जड़ा है. अपने अर्द्धशतक के दौरान उन्होंने 8 छक्के लगाए. वैभव की तबाही का आलम यह रहा कि 246 के लक्ष्य का पीछा कर रही भारतीय टीम ने सिर्फ 11 ओवर में 103 रन बटोर लिए.

पहले ही गेंद से किया प्रहार

वैभव ने पहले ही गेंद से प्रहार किया. अफ्रीकी टीम से मिले 246 के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय पारी की पहली गेंद एरोन जॉर्ज ने खेली. इसके बाद स्ट्राइक पर वैभव आए और उन्होंने हवाई फायर किया. वैभव ने पहले ओवर में दो छक्के जड़े. वैभव ने 7.1 ओवर में छक्के के साथ अपना अर्द्धशतक पूरा किया. हालांकि, उनकी इस पारी पर अगले ही ओवर में विराम लगा. वैभव ने 24 गेंदों में एक चौके और 10 छक्कों के दम पर 68 रनों की पारी खेली. वैभव जब आउट हुए तब भारत का स्कोर 95/2 था.

दक्षिण अफ्रीका 245 पर ढेर

इससे पहले दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया. हालांकि, अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही और उसने 57 के स्कोर पर ही तीन विकेट गंवा दिए. किशन कुमार सिंह ने अफ्रीकी टीम को शुरुआती झटके लिए. लेकिन फिर इसके बाद जेसन राउल्स ने एक छोर संभाला और उन्होंने छोटी-छोटी साझेदारियां कर अफ्रीका का स्कोर 200 पार पहुंचाया. जेसन राउल्स ने 113 गेंदों में 7 चौके और 3 छक्कों के दम पर 114 रन बनाए. उनके अलावा डेनियल बोसमैन ने 31 रनों की पारी खेली. अफ्रीकी टीम के लिए किशन ने 8.3 ओवर में 46 रन देते हुए 4 विकेट झटके.

