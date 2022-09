अपनी वैनिटी वैन में करीना कपूर खान ने साथियों के साथ खाने का लिया भरपूर मजा, See Pics

नवरात्रि के दौरान बनाना चाहते हैं कुछ हेल्दी एंड टेस्टी तो ट्राई करें यह मखाना ड्राई फ्रूट नमकीन



करीना कपूर खान ने अपने मेकअप आर्टिस्ट मिकी कॉन्ट्रैक्टर, अपने हेयर स्टाइलिस्ट यियानी त्सापटोरी, अपनी फैशन स्टाइलिस्ट लक्ष्मी लहर और मैनेजर नैना साहनी की कुछ तस्वीरें शेयर कीं, टीम को उत्तपम, वडाई, सांभर, डोसा और चटनी सहित कई व्यंजनों का मजा लेते देखा जा सकता है. हम तस्वीरों में कुछ कोला ड्रिंक, ब्लैक कॉफी और चोको लावा केक भी देख सकते हैं. करीना कपूर खान ने अपनी इस मजेदार पोस्ट के कैप्शन में लिखा, वैनिटी वैन में क्या होता है stays in the vanity van and our hips.

खाने से भरा मिड.शूट ब्रेक इंस्टाग्राम यूजर्स के बीच हिट रहा. कई मशहूर सेलिब्रिटिज ने भी कमेंट सेक्शन में लिखा. करीना कपूर खान की बहन करिश्मा कपूर ने हंसते हुए इमोजी और एक दिल छोड़ा. मेकअप आर्टिस्ट मिकी कांट्रेक्टर ने लिखा, ‘अब से अपनी वैन में खाना खाते समय बहुत सावधान रहना होगा. इस बीच, रिया कपूर ने हंसते हुए करीना कपूर की वैनिटी वैन को ‘स्कैम वैन' कहा.

करीना कपूर खान वास्तव में अच्छा खाना खाने की शौकीन हैं और वह अपने स्वादिष्ट भोजन को अपनी टीम के साथ भी शेयर करने का कोई मौका नहीं छोड़ी. इससे पहले, अभिनेत्री ने अपनी टीम को मटन बिरयानी की दावत दी थी, जिसने हमारी भी क्रेविंग्स बढ़ा दी थीं. उन्होंने अपने कैप्शन में लिखा, ‘मनडे ब्लूज बिरयानी' कल की मिठाई की योजना बना रहा है.' उनकी पोस्ट यहां देखें:

हम करीना कपूर खान की फूडी इंल्डजेंस को और भी देखना पसंद करेंगे! इस बीच, वर्कफ्रंट की बात करें तो उन्हें आखिरी बार आमिर खान के साथ ‘लाल सिंह चड्ढा' में देखा गया था. उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट में सुजॉय घोष द्वारा निर्देशित जापानी उपन्यास ‘द डिवोशन ऑफ सस्पेक्ट एक्स' की रीमेक है, जिसमें उनके साथ जयदीप अहलावत और विजय वर्मा हैं.

