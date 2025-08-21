सोहा अली खान ने कहा, मैं करीना के साथ अपने कनेक्शन का फायदा नहीं उठाना चाहती

क्या आप समझदारी से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? क्या आप अपनी बोन डेन्सिटी को बेहतर बनाने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं? क्या आपने अपने प्रोजेस्टेरोन लेवल की जांच करवाई है? ये उन कई सवालों में से थे जो सोहा अली खान ने अक्टूबर 2023 में 45 साल की होने के बाद अपने शरीर और मन में आ रहे बदलावों को देखते हुए अपनी सहेलियों से पूछे. वह याद करती हैं, "मेरी उन सभी के साथ दिलचस्प बातचीत हुई. फिर मैंने सोचा, 'क्यों न मैं इनमें से कुछ लोगों को फोन करके इसे रिकॉर्ड कर लूं?'" यहीं से उनके पॉडकास्ट, ऑल अबाउट हर का जन्म हुआ.

22 अगस्त को YouTube पर प्रीमियर होने वाले इस पॉडकास्ट में कई मशहूर हस्तियां शामिल होंगी, जिनमें एक्ट्रेस और सोहा अली खान की भाभी करीना कपूर खान, स्मृति ईरानी, हिना खान, सनी लियॉन और पत्रलेखा शामिल हैं. उनके साथ कुछ एक्सपर्ट्स भी शामिल होंगे जो महिलाओं के स्वास्थ्य से लेकर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (आईवीएफ), सेक्स चेंज से लेकर मिर्गी तक कई टॉपिक पर चर्चा करेंगे. सोहा अली खान बताती हैं, "मैं चाहती थी कि कोई एक्सपर्ट्स और अपनी जैसी दिखने वाली हस्तियां हों क्योंकि वे रोल मॉडल होते हैं. मैं चाहती हूं कि लोग इन मेहमानों से इंस्पिरेशन लें."

करीना कपूर बिना किसी शक के इंस्पिरेशनल मेहमानों की कैटेगरी में फिट बैठती हैं. सोहा कहती हैं कि जब किसी पारिवारिक सदस्य को मेहमान के रूप में बुलाया जाता है, तो वह एक नॉर्मल रूल को फॉलो करती हैं. सोहा ने कहा "मैंने पूरे एपिसोड को इस तरह से चलाने की कोशिश की कि मैं उनके साथ अपने जुड़ाव या कनेक्शन का फायदा न उठाऊं. जब आप करीना जैसी सुपरस्टार हों और आपकी जिंदगी को इतना एनालाइज किया जाता है ऐसे में लोग कभी-कभी भूल जाते हैं कि आप एक इंसान हैं, कोई प्रोडक्ट नहीं. इसके लिए सेंसिटिव होना जरूरी है."