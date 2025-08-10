कपूर खानदान के विरोध के बाद भी करिश्मा ने किया फिल्मों में एंट्री, करीना कपूर ने किया खुलासा

हिंदी सिनेमा में कपूर खानदान शुरू से ही राज करता आ रहा है. पृथ्वीराज कपूर से शुरू हुआ एक्टिंग का यह खेल, जिसे अब उनके पड़पोते रणबीर कपूर संभाल रहे हैं. कपूर खानदान ने बॉलीवुड को एक से एक स्टार दिए, जिसमें राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर और ऋषि कपूर का नाम शामिल है. कपूर खानदान की परंपरा के अनुसार इनकी फैमिली की लड़की को फिल्मों में जाने की इजाजत नहीं थी, जिसके चलते शादी के बाद नीतू कपूर और बबीता जैसी एक्ट्रेस को भी घर बैठना पड़ा, लेकिन जब करिश्मा कपूर ने एक्ट्रेस बनने की इच्छा जताई तो उनकी मां बबीता सबसे पहले आगे खड़ी नजर आईं.



कपूर खानदान की पहली हीरोइन



दरअसल, करीना कपूर खान ने एक टीवी रियलिटी शो में बताया कि कैसे कपूर खानदान की लड़कियों की बॉलीवुड में एंट्री हुई. करीना ने बताया, उनकी मां बबीता ने उनके पिता रणधीर कपूर से कहा कि करिश्मा एक्ट्रेस बनना चाहती है, तो इस पर एक्टर शॉक्ड थे, हालांकि एक्टर ने मना नहीं किया था. रणधीर और बबीता दोनों ने ही करिश्मा को सपोर्ट किया. करिश्मा के कई स्क्रीन टेस्ट हुए, जिसमें वह फेल साबित हुई और आखिरकार साल 1991 में करिश्मा कपूर को उनकी डेब्यू फिल्म प्रेम कैदी मिली.



डेब्यू फिल्म से मचा दिया था धमाका

जब रणधीर ने बेटी की एक्टिंग देखी तो वह शॉक्ड हो गए और कहने लगे कि मेरी बेटी किसी बेटे से कम नहीं हैं. वहीं, दर्शकों को भी एक्ट्रेस की एक्टिंग पसंद आई थी. करिश्मा कपूर पहले बॉबी देओल के साथ फिल्म बाल ब्रह्मचारी से डेब्यू करने वाली थीं, लेकिन इस फिल्म में देरी हुई और यह फिल्म साल 1996 में बनी, जिसमें करिश्मा एक्टर बॉबी नहीं बल्कि राज कुमार के बेटे पुरु संग नजर आई थीं. क्योंकि बॉबी देओल ने डेब्यू फिल्म बरसात (1995) पर काम करना शुरू कर दिया था. आज करिश्मा 51 साल की हैं और फिल्मों में एक्टिव हैं.