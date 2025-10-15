विज्ञापन
आज क्या बनाऊं: इन 4 लोगों के लिए रामबाण से कम नहीं बाजरा लड्डू, फटाफट नोट करें रेसिपी

Bajra Laddu Benefits: अगर आप भी स्वाद और सेहत से भरपूर लड्डूओं की तलाश कर रहे हैं तो इस सर्दी बाजरा लड्डू को जरूर ट्राई करें.

Bajra Laddu: बाजरा लड्डू कैसे बनाएं.

Bajra Laddu Recipe: सर्दियों का मौसम आते ही भारतीय घरों में लड्डू बनने शुरू हो जाते हैं. अगर आप भी मीठा खाने के शौकीन हैं लेकिन स्वाद और सेहत से भरपूर लड्डूओं की तलाश कर रहे हैं तो आप बाजरा से बने लड्डू ट्राई कर सकते हैं. बाजरा एक मोटा अनाज है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं. इसमें प्रोटीन, फाइबर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, थायमिन, नियासिन, राइबोफ्लेविन जैसे तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को सेहतमंद रखने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएं बाजरा के लड्डू और इसे खाने के फायदे.

कैसे बनाएं बाजरा के लड्डू- (Bajra Ladoo Recipe At Home)

सबसे पहले एक पैन में थोड़ा सा घी डालकर मखाने भूनकर पीस लें. इसी तरह गोंद को भी घी में फ्राई करके पीस लें. अब इसी पैन में थोड़ा घी डालकर गेहूं का आटा भूनकर एक तरफ रख दें. इसी तरह पैन में और घी डालकर बाजरे के आटे को भी भूनें. एक बाउल में बाजरे का आटा, गेहूं का आटा, बादाम का पाउडर, पीसी हुई चीनी या गुड़, क्रशड काजू और पिस्ता, मखाने, गोंद, नारियल का बुरादा और थोड़ा सा हल्का गरम घी डाले. सारी चीजों को अच्छी तरह मिला लें और इस मिश्रण से लड्डू बनाकर देखें. अगर मिश्रण सूखा लगता है तो आप थोड़ा घी और डाल लें. इससे लड्डू बनाकर स्टोर करके रखे और जब चाहे इसका मजा लें.

बाजरा लड्डू खाने के फायदे-(Bajra Laddu Khane Ke Fayde)

1. हार्ट-

बाजरा डायटरी फाइबर से भरपूर होता है और ये शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने में मदद कर सकता है. इससे दिल को दुरुस्त रख सकते हैं.

2. ब्लड प्रेशर-

बाजरे में पोटैशियम पाया जाता है. पोटैशियम हाई ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है.

3. पाचन-

बाजरे में अघुलनशील फाइबर पाए जाते हैं, जो पाचन के लिए अच्छे माने जाते हैं. 

4. डायबिटीज-

बाजरे का सेवन डायबिटीज मरीजों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

