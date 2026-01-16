अमरूद में नमक छिड़कर खाने से क्या होता है?

Namak ke sath amrud khane ke fayde aur nuksan : भारत में शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे अमरूद पर नमक और हल्की मिर्च लगा कर खाना पसंद न हो. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि स्वाद के साथ-साथ यह कॉम्बिनेशन आपकी सेहत पर क्या असर डालता है? आज हम इस चटपटे स्वाद के पीछे छिपे उन फायदों और सावधानियों के बारे में बात करेंगे, जो शायद आपको नहीं पता होंगी.

नमक के साथ अमरूद खाने के फायदे और नुकसान | Benefits and drawbacks of eating guava with salt

काला नमक पेट में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को एक्टिव कर देता है. अगर आपको खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है या कब्ज की शिकायत रहती है, तो नमक वाला अमरूद आपके पेट को साफ रखने में काफी मदद कर सकता है.

अमरूद की तासीर ठंडी होती है और नमक के साथ मिलकर यह पेट की जलन को कम करता है. इसे खाने से पेट का एसिड लेवल बैलेंस रहता है, जिससे आपको एसिडिटी से तुरंत राहत मिल सकती है.

जो लोग वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए अमरूद एक बेस्ट स्नैक है. इसमें कैलोरी कम होती है और फाइबर ज्यादा, जिससे पेट देर तक भरा रहता है. जब आप इसमें नमक मिलाते हैं, तो यह आपके मेटाबॉलिज्म को थोड़ा बूस्ट करता है, जो फैट बर्न करने में मदद कर सकता है.

इन लोगों को नहीं खाना चाहिए नमक के साथ

जिन लोगों को हाई बीपी की समस्या है, उन्हें अमरूद पर ज्यादा नमक छिड़कने से बचना चाहिए. ज्यादा सोडियम बीपी बढ़ा सकता है.

अगर किसी को किडनी से जुड़ी बीमारी है, तो उन्हें डॉक्टर की सलाह पर ही नमक वाला अमरूद खाना चाहिए.

ज्यादा नमक शरीर में पानी रोक सकता है (Water Retention), जिससे हाथों-पैरों में हल्की सूजन आ सकती है.

अमरूद खाने का सही तरीका क्या है?

अमरूद खाने का सबसे सही समय दोपहर का होता है. कोशिश करें कि सादे सफेद नमक की जगह काले नमक या सेंधा नमक का इस्तेमाल करें. ये नमक सेहत के लिए ज्यादा अच्छे माने जाते हैं.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)