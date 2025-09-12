विज्ञापन
विशेष लिंक

दूध में घी मिलाकर पीने से क्या होता है? फायदे जान आप भी आज से ही करने लगेंगे सेवन

Milk With Ghee Benefits: दूध और घी दोनों न्यूट्रिशन का खजाना हैं. अगर आप भी रोज दूध में घी मिलाकर सेवन करते हैं, तो क्या फायदे होते हैं? आइए जानते हैं दूध में घी मिलाकर पीने के स्वास्थ्य लाभ.

Read Time: 4 mins
Share
दूध में घी मिलाकर पीने से क्या होता है? फायदे जान आप भी आज से ही करने लगेंगे सेवन
Milk With Ghee Benefits: दूध में घी मिलाकर सेवन करने फायदे.

Milk With Ghee Health Benefits: दूध कई पोषक तत्वों का भंडार है. हम सभी दूध पीकर ही बड़े हुए हैं. दूध को कैल्शियम सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है. हालांकि दूध अपने आप में न्यूट्रिशन का खजाना है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि अगर आप दूध में घी मिलाकर सेवन करते हैं, तो सेहत को कमाल के लाभ मिल सकते हैं. दूध के फायदे और घी के फायदे अपने आप में अलग-अलग हैं. लेकिन, जब इन दोनों को साथ-साथ मिलाकर सेवन किया जाता है तो ये और भी जबरदस्त फायदे देने वाली ड्रिंक बन जाती है. अगर आप भी रोज इस ड्रिंक का सेवन करते हैं तो क्या होगा? आइए जानते हैं दूध में घी मिलाकर सेवन करने के स्वास्थ्य लाभ.

ये भी पढ़ें- क्या खाना खाने के तुरंत बाद सो जाने से होती है फैटी लिवर की बीमारी? जानिए ऐसा करने के बड़े नुकसान

दूध में घी मिलाकर पीने के फायदे- (Benefits of Drinking Milk Mixed With Ghee | Dudh Mein Ghee Milakar Pine Ke Fayde)

1. पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है

घी में मौजूद ब्यूट्रिक एसिड आंतों की सफाई करता है और पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है. दूध के साथ मिलकर यह कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं को दूर करता है.

Latest and Breaking News on NDTV

2. नींद को गहरा और शांत बनाता है

रात को सोने से पहले घी वाला दूध पीने से दिमाग शांत होता है और अच्छी नींद आती है. यह तनाव और बेचैनी को भी कम करने में भी बहुत मददगार माना जाता है.

ये भी पढ़ें- ये 5 चीजें खाने से बढ़ सकती है किडनी में पथरी की संभावना, जानिए किन लोगों बिल्कुल नहीं खाना चाहिए

3. हड्डियों को मजबूत करता है

दूध में कैल्शियम और घी में फैट होता है, जो मिलकर शरीर को ताकत देते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं. यह बढ़ती उम्र में हड्डियों की कमजोरी से बचाने में सहायता करता है.

4. त्वचा और बालों को चमकदार बनाता है

घी वाला दूध शरीर को अंदर से डिटॉक्स करता है, जिससे त्वचा साफ और बाल मजबूत होते हैं. यह स्किन को ग्लोइंग और बालों को शाइनी बनाता है.

5. ब्रेन और मानसिक शांति के लिए लाभकारी

घी में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो दिमाग की कार्यक्षमता को बढ़ाता है. यह एकाग्रता और याददाश्त को सुधारने में बेहद मददगार साबित हो सकता है. 

Latest and Breaking News on NDTV

6. वजन बढ़ाने में मदद करता है

अगर आप दुबले हैं और हेल्दी तरीके से वजन बढ़ाना चाहते हैं, तो घी वाला दूध एक बेहतरीन उपाय है. आप रोज दूध के साथ एक चम्मच घी मिलाकर सेवन कर सकते हैं.

ये भी पढ़ें- थायराइड से परेशान हैं और लगातार बढ़ रहा है वजन, तो ये 5 आयुर्वेदिक उपाय अपनाएं, जल्दी कम होने लगेगा

कब और कैसे पिएं?

समय: रात को सोने से 30 मिनट पहले
मात्रा: एक गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच देसी गाय का घी

ध्यान रखें: डायबिटीज़, फैटी लिवर या हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोग डॉक्टर की सलाह से ही सेवन करें.

दूध और घी का मेल सिर्फ स्वाद ही नहीं, बल्कि सेहत का खजाना है. यह एक ऐसा घरेलू उपाय है जिसे अपनाकर आप कई स्वास्थ्य समस्याओं से बच सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar on NDTV: Stress, Anxiety, से लेकर Relationship, Spirituality तक हर बात

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Milk With Ghee, Benefits Of Drinking Milk With Ghee, What Happens If You Mix Ghee In Milk, Dudh Mein Ghee Miakar Kyun Pina Chahiye, Ghee And Milk Combination For Health, Ayurvedic Benefits Of Ghee In Milk, Milk With Ghee For Digestion, Ghee In Warm Milk At Night Benefits
Get App for Better Experience
Install Now