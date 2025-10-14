विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या आप जानते हैं एक दिन में कितने कप पीनी चाहिए ब्लैक कॉफी? इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं

Black Coffee Benefits: दिन की शुरुआत अगर आप एक कप ब्लैक कॉफी के साथ करते हैं तो आपको एक दो नहीं अनगिनत लाभ मिल सकते हैं. तो चलिए जानते हैं कितनी और कब पीना चाहिए ब्लैक कॉफी.

Read Time: 3 mins
Share
क्या आप जानते हैं एक दिन में कितने कप पीनी चाहिए ब्लैक कॉफी? इन लोगों के लिए वरदान से कम नहीं
Black Coffee: ब्लैक कॉफी पीने के फायदे.

ज्यादातर लोग अपने दिन की शुरुआत दुध वाली चाय या कॉफी से करते है पर उन्हें ये नहीं पता होता की यह चीज आपकी सेहत को खराब करती है. लेकिन अगर आप अपने मॉर्निंग रूटीन में चाय की वजह ब्लैक कॉफी पीने की आदत बनाते हैं, तो इससे आपकी सेहत को फायदा मिल सकता है. ब्लैक कॉफी पीने में कड़वी तो होती है लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद भी होती है. ब्लैक कॉफी एक बेहतरीन ड्रिंक है जो आपकी हेल्थ को बूस्ट करने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं इसके फायदे. ब्लैक कॉफी को अपने डेली रूटीन में जोड़ने से आपको कई स्वास्थ्य फायदे मिल सकते हैं. इसमे मौजूद पोषक तत्व और एंटीऑक्सीडेंट्स आपकी बॉडी हेल्थ को कई लाभ दे सकते हैं. रोजाना सही मात्रा में ब्लैक कॉफी को पीने से ब्लड शुगर, लीवर, हार्ट और ब्रेन की हेल्थ को फायदा मिलता है और साथ ही यह मूड को सही करके फोकस बढ़ाने में मददगार है.

ब्लैक कॉफी के फायदे-  (Black Coffee Pine Ke Fayde)

1. ब्लड शुगर करता है कंट्रोल- 

Latest and Breaking News on NDTV

ब्लैक कॉफी डायबिटिज मरीजों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है. क्योंकि इसमे मौजूद क्लोरोजेनिक एसिड इंसुलिन सेंसिटिविटी को सुधारकर शरीर में ब्लड शुगर को नियंत्रित करके डायबिटीज को कम करने में मददगार है. 

ये भी पढ़ें- रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता होगा जवाब

2. लिवर को करता है प्रोटेक्ट-

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: iStock

रोजाना ब्लैक कॉफी को पीने से लिवर को प्रोटेक्ट किया जा सकता है और यह फैटी लिवर, फाइब्रोसिस व सिरोसिस जैसी बीमारियों से बचाने में मदद कर सकता है.

3. दिल को स्वस्थ रखने में मददगार-

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

मॉडरेट अमाउंट में डेली ब्लैक कॉफी का सेवन करने से हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर जैसी तमाम बीमारियों से बचा जा सकता है. क्योंकि ब्लैक कॉफी का सेवन हार्ट फेलियर और स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मददगार माना जाता है.

4. मेंटल हेल्थ के लिए फायदेमंद-

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

रोजाना ब्लैक कॉफी पीने से मूड को फ्रेश करने में मदद मिलती है, ब्लैक काफी एक ऐसा ड्रिंक है जो डिप्रेशन के खतरे को कम कर सकता है. इसमें मैजूद पॉलीफेनोल्स तनाव को कम करने में मददगार हैं. 

एक दिन में कितने कप कॉफी पीनी चाहिए? How many cups of coffee should you drink a day?

Latest and Breaking News on NDTV

एक दिन में ज्यादा से ज्यादा तीन कप कॉफी पी सकते है, यह सेहत के लिए फायदेमंद है, लेकिन दिन में अगर आप 6-7 कप कॉफी पीते हैं तो यह आपकी सेहत के लिए खतरनाक भी हो सकता है. क्योंकि किसी भी चीज का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदायक भी होता है. 

प्रस्तुती- Bobby Raj

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Benefits Of Drinking Black Coffee, Benefits Of Drinking Black Coffee In Empty Stomach, Black Coffee On Empty Stomach For Weight Loss, Black Coffee On Empty Stomach Good Or Bad, Black Coffee Empty Stomach For Liver
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com