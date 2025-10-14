विज्ञापन
विशेष लिंक

रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता होगा जवाब

Roti Name In English: आप लोगो ने रोटीयां खाई तो बहोत होगी लेकिन क्या आपको पता है इसका इंग्लिश नाम भी है. जी हां रोटी को अंग्रेजी में फ्लैटब्रेड कहा जाता है. रोटी से जुड़े और भी इंट्रस्टींग फैक्टस जानने के लिए आगे पढ़े.

Read Time: 3 mins
Share
रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता होगा जवाब
Roti Name: रोटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं.

भारत के सभी घरों में रोटी बनाई जाती है आमतौर पर गेहूं के आटे और पानी को मिलाकर रोटी बनाई जाती है. कभी कभी तो नमक भी डाला जाता है. चावल, बाजरा व मक्के के आटे से भी रोटी बनाई जा सकती है. दक्षिण एशियाई देशों में रोटी को मुख्य भोजन के रूप में अलग-अलग सब्जी, करी, दाल, आचार व चटनी के साथ खाया जाता है. रोटी खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि, इसमे मौजूद कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके पेट को भरने के साथ एनर्जी भी प्रदान करते है. अलग-अलग क्षेत्रों में रोटी को अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे चपाती, फुल्का, नान व पराठा. तो चलिए जानते हैं रोटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं.

रोटी का अंग्रेजी नाम क्या है- (What Is Roti Called In English)

अंग्रेजी में रोटी को फ्लैटब्रेड़ के नाम से जाना जाता है और भारत में रोटी को गेहूं के आटे से बनाया जाता है जिसको चपाती भी बोलते हैं. फ्लैटब्रेड शब्द अलग-अलग संस्कृतियों में सभी तरह के ब्रेड के बारे में बताती है लेकिन भारतीय रोटी सभी तरह के ब्रेड से अलग होती है क्योंकि बीना यीस्ट की मदद के तवा पर रोटी बनाई जा सकती है.

रोटी के प्रकार- (Types Of Roti)

तंदूरी रोटी, फुल्का, चपाती, प्लेन रोटी और स्टफ पराठा सभी रोटियों के अलग अलग प्रकार हैं. यह सभी रोटियां गेहूं के आटे व पानी की मदद से बनाई जाती हैं. भारत में कई जगह पर रोटियां चावल, बाजरा व मक्का के आटे से भी बनाई जाती हैं और अलग-अलग तरीके से खाई जाती है.

ये भी पढ़ें- इन लोगों के लिए चमत्कार से कम नहीं है खाली पेट किशमिश का सेवन, फायदे जान हो जाएंगे शॉक

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: Pexels

रोटी का सांस्कृतिक महत्व

भारत में रोटी को खाने से ज्यादा माना जाता है. यह हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है. भारत में जब घर पर मेहमान आते हैं तो लोग उन्हे खाने में  गर्म रोटी खिलाकर मेहमाननवाज़ी करते है. सभी लोगों को गर्म रोटी खाना पसंद होता है, यहां तक की गुरूद्वारा के लंगर में भी रोटियां बनाकर खिलाया जाता है.

"रोटी एकमात्र ऐसा खाना है जिसको भारत के सभी घरो में खाया जाता है. जिसकी वजह से यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला ब्रेड माना जाता है क्योंकि, इसको किसी भी सब्जी और करी के साथ पेयर किया जा सकता है."

प्रस्तुती- Bobby Raj

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
What Is Indian Roti Called In English, How Many Types Of Roti Are There In India, Different Types Of Roti Recipe, Is Flatbread Healthy, Is Indian Roti Is Good For Health
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com