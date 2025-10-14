रोटी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 99% लोगों को नहीं पता होगा जवाब

भारत के सभी घरों में रोटी बनाई जाती है आमतौर पर गेहूं के आटे और पानी को मिलाकर रोटी बनाई जाती है. कभी कभी तो नमक भी डाला जाता है. चावल, बाजरा व मक्के के आटे से भी रोटी बनाई जा सकती है. दक्षिण एशियाई देशों में रोटी को मुख्य भोजन के रूप में अलग-अलग सब्जी, करी, दाल, आचार व चटनी के साथ खाया जाता है. रोटी खाना सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है क्योंकि, इसमे मौजूद कैलोरी, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट आपके पेट को भरने के साथ एनर्जी भी प्रदान करते है. अलग-अलग क्षेत्रों में रोटी को अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे चपाती, फुल्का, नान व पराठा. तो चलिए जानते हैं रोटी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं.

रोटी का अंग्रेजी नाम क्या है- (What Is Roti Called In English)

अंग्रेजी में रोटी को फ्लैटब्रेड़ के नाम से जाना जाता है और भारत में रोटी को गेहूं के आटे से बनाया जाता है जिसको चपाती भी बोलते हैं. फ्लैटब्रेड शब्द अलग-अलग संस्कृतियों में सभी तरह के ब्रेड के बारे में बताती है लेकिन भारतीय रोटी सभी तरह के ब्रेड से अलग होती है क्योंकि बीना यीस्ट की मदद के तवा पर रोटी बनाई जा सकती है.

रोटी के प्रकार- (Types Of Roti)

तंदूरी रोटी, फुल्का, चपाती, प्लेन रोटी और स्टफ पराठा सभी रोटियों के अलग अलग प्रकार हैं. यह सभी रोटियां गेहूं के आटे व पानी की मदद से बनाई जाती हैं. भारत में कई जगह पर रोटियां चावल, बाजरा व मक्का के आटे से भी बनाई जाती हैं और अलग-अलग तरीके से खाई जाती है.

रोटी का सांस्कृतिक महत्व

भारत में रोटी को खाने से ज्यादा माना जाता है. यह हमारे जीवन का एक पार्ट बन चुका है. भारत में जब घर पर मेहमान आते हैं तो लोग उन्हे खाने में गर्म रोटी खिलाकर मेहमाननवाज़ी करते है. सभी लोगों को गर्म रोटी खाना पसंद होता है, यहां तक की गुरूद्वारा के लंगर में भी रोटियां बनाकर खिलाया जाता है.

"रोटी एकमात्र ऐसा खाना है जिसको भारत के सभी घरो में खाया जाता है. जिसकी वजह से यह पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला ब्रेड माना जाता है क्योंकि, इसको किसी भी सब्जी और करी के साथ पेयर किया जा सकता है."

