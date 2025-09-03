5 भीगे बादाम 30 दिनों तक लगातार खाने से क्या होगा? एक्सपर्ट ने बताया किन बीमारियों में मिलेगा आराम

Soaked Almonds Benefits: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद होता है. आज हम बात कर रहे हैं बादाम की जो कई सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है. अगर आप रोज सुबह खाली पेट कुछ भीगे बादाम खाते हैं तो ये आपकी सेहत को अनगिनत लाभ दे सकता है. बादाम में पाया जाने वाला पोषक तत्वों की बात करें तो इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड पाया जाता है इसक अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम और पोटैशियम जैसे अन्य पोषक तत्वों से भरपूर बादाम की गिनती सुरपफूड्स में की जाती है. रात को सोने से पहले सुबह खाली पेट भीगे हुए बादाम का सेवन आपकी कई स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने में मदद करता है. डॉक्टर विनोद शर्मा ने सुबह खाली पेट 5-6 भीगे बादाम को लगातार 30 दिनों तक खाने से होने वाले फायदों के बारे में बताया है. आइए जानते हैं क्या हैं वो लाभ-

30 दिनों तक सुबह खाली पेट 5 भीगे बादाम खाने से क्यो होगा ( 5 Soaked Almonds Eating Empty Stomach Benefits)

मेमोरी

मेमोरी शार्प करता है, स्टूडेंट्स के लिए इसका सेवन बेहद फायदेमंद होता है. इसमें पाए जाने वाला ओमेगा-3 और ओमेगा-6 फैटी एसिड, विटामिन ई, विटामिन बी2, जिंक और मैग्नीशियम मेमोरी को बूस्ट करने में मदद करता है.

हार्ट हेल्थ

सुबह खाली पेट भीगे बादाम का सेवन हार्ट हेल्थ के लिए फायदेमंद होता है, क्योंकि इसमें मोनो अनसैचुरेचेड फैड होता है साथ ही इसमें फाइबर और पोटैशियम भी पाया जाता है जो हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है.

वेट लॉस

खाली पेट भीगे बादाम का सेवन आपके वजन को कम करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसमें फाइबर होता है जो फैट को कट करता है.

बैड कोलेस्ट्रॉल

भीगे बादाम का सेवन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है. बादाम में मोनोअनसैचुरेटेड फैट्स और पॉलीअनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं. इसके साथ ही इसमें फाइबर, विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट, मैग्नीशियम और पोटैशियम पाया जाता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है.

स्किन और बाल

सुबह खाली पेट 30 दिनों तक भीगे बादाम का सेवन स्किन और बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने में भी मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर रिच एंटीऑक्सीडेंट्स पाए जाते हैं.

मजबूत हड्डियां

30 दिनों तक सुबह खाली पेट भीगे बादाम का सेवन हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद करता है, क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है जो हड्डियों को हेल्दी बनाने में मदद करता है.

