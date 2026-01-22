अंगूर को हिंदी में क्या कहते हैं? जानें रोचक नाम और फायदे

Grape Name In Hindi: अंगूर का नाम लेते ही मुंह में पानी आ जाता है. फलों को सेहत का खजाना कहा जाता है. सेब, संतरा, अनार इन सभी फलों को छीलकर खाना पड़ता है, लेकिन अंगूर एक ऐसा फल है जिसे बिना छीले खा सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अंगूर को हिंदी में क्या कहा जाता है, जी हां आपने सही सुना. बेहद कम लोग ही यह जानते हैं कि जिस अंगूर को हम हिंदी शब्द समझते हैं, वह असल में दूसरी भाषा से लिया गया है. असल में यह एक फारसी शब्द है, जिसका इस्तेमाल हिंदी भाषा में किया जाता है. इसका मतलब है कि ग्रेप्स के लिए इस्तेमाल होने वाला अंगूर एक फारसी शब्द हैं, हिंदी नहीं. तो चलिए जानते हैं अंगूर को हिंदी में क्या बोला जाता है.

हिंदी में क्या कहलाता है अंगूर? (What Called Grape In Hindi)

अगर ग्रेप्स को हिंदी में अंगूर नहीं कहा जाता, तो फिर इसे क्या कहा जाता है. आपको बता दें कि ग्रेप्स यानी अंगूर को हिंदी में दाख कहा जाता है. वहीं, संस्कृत में इसे द्राक्षा कहा जाता है और ग्रेप्स इसके लिए इस्तेमाल होने वाला अंग्रेजी नाम है.

अंगूर के पोषक तत्व- (Nutrients of grapes)

अंगूर पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट, 100 ग्राम अंगूर में लगभग 69 कैलोरी, 18 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, विटामिन C, विटामिन K, और पोटैशियम जैसे खनिज पाए जाते हैं.

कैसे करें अंगूर को डाइट में शामिल- (How To Eat Grapes)

अंगूर को डाइट कई तरह से शामिल किया जा सकता है. इन्हें पालक, मेवे और हल्के विनेगर ड्रेसिंग के साथ मिलाकर सर्व करें. स्मूदी में मिला सकते हैं, दही, पालक और केले के साथ मिला कर खा सकते हैं.

अंगूर खाने के फायदे- (Angoor Khane Ke Fayde)

अंगूर में मौजूद फ्लेवोनॉयड्स और पॉलीफेनोल्स ब्लड प्रेशर और खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करते हैं, जिससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा कम हो सकता है. इतना ही नहीं इसमें मौजूद गुण पाचन के लिए भी अच्छे माने जाते हैं, इसके अलावा अगर आप अंगूर का रोजाना सेवन करते हैं, तो आंखों को हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है.

ये भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं अमरूद का हिन्दी नाम? 99% लोग नहीं जानते

World Health Day पर Dr. Naresh Trehan से जानें बीमारियों से बचने और लंबी उम्र पाने के राज, दिल के डॉक्टर से दिल की बात...

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)