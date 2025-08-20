विज्ञापन
एक स्वस्थ इंसान के शरीर में कितनी प्लेटलेट्स होती हैं? डेंगू होने पर क्यों घटती हैं और कब मानते हैं खतरनाक

Normal Platelet Count: डेंगू में सबसे ज्यादा जो चीज शरीर में इंबैलेंस होती हैं वह हैं प्लेटलेट्स. आखिर प्लेटलेट्स क्या होती हैं? और कितनी कम होने पर माना जाय तो अब खतरा बढ़ गया है. जानिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए.

एक स्वस्थ इंसान के शरीर में कितनी प्लेटलेट्स होती हैं? डेंगू होने पर क्यों घटती हैं और कब मानते हैं खतरनाक
Normal Platelet Count: शरीर की इम्यून सिस्टम प्लेटलेट्स को गलती से दुश्मन समझकर नष्ट करने लगती है.

Healthy Platelet Range: हम चाहे जितना बचने की कोशिश करें कभी न कभी मच्छरों के संपर्क में आ ही जाता हैं. हमारे आसपास मच्छरों के पनपने के लिए कई जगहें हैं, जिनको पूरी तरह से हटाना मुश्किल हो सकता है. मच्छरों के काटने से होने वाली सबसे आम बीमारी है डेंगू. अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है. इसमें सबसे ज्यादा ध्यान प्लेटलेट्स का रखा जाता है. क्योंकि, डेंगू होने पर सबसे ज्यादा जो चीज शरीर में इंबैलेंस होती हैं वह हैं प्लेटलेट्स. आखिर प्लेटलेट्स क्या होती हैं? और कितनी कम होने पर माना जाय तो अब खतरा बढ़ गया है. जानिए एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में कितनी प्लेटलेट्स होनी चाहिए. 

प्लेटलेट्स क्या होती हैं? (What Are Platelets?)

प्लेटलेट्स (Platelets) हमारे खून में मौजूद बहुत ही छोटे सेल्स होते हैं जो शरीर में खून को जमाने का काम करते हैं. जब कहीं चोट लगती है, तो प्लेटलेट्स खून को बहने से रोकते हैं और घाव भरने में मदद करते हैं.

एक स्वस्थ व्यक्ति में कितनी प्लेटलेट्स होती हैं?

एक सामान्य और स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्लेटलेट्स की संख्या होती है: 1,50,000 से 4,50,000 प्रति माइक्रोलीटर खून में.
अगर किसी की प्लेटलेट्स की संख्या इस रेंज में है, तो उसे सामान्य माना जाता है.लेकिन, अगर यह संख्या इससे कम हो जाए, तो शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं.

डेंगू में प्लेटलेट्स क्यों घटती हैं?

डेंगू एक वायरल बीमारी है जो मच्छर के काटने से फैलती है. जब डेंगू वायरस शरीर में प्रवेश करता है, तो यह प्लेटलेट्स को नष्ट करना शुरू कर देता है. इसके अलावा:

  • डेंगू वायरस बोन मैरो (हड्डी के अंदर का हिस्सा जहां खून बनता है) को प्रभावित करता है, जिससे नई प्लेटलेट्स बनना कम हो जाती हैं.
  • शरीर की इम्यून सिस्टम प्लेटलेट्स को गलती से दुश्मन समझकर नष्ट करने लगती है.
  • डेंगू में खून के अंदर लीक होने की समस्या होती है, जिससे प्लेटलेट्स तेजी से खत्म होते हैं.
  • इस वजह से डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या तेजी से गिरती है.

कब मानते हैं प्लेटलेट्स की कमी को खतरनाक?

प्लेटलेट्स की संख्या अगर 1,00,000 से नीचे चली जाए, तो डॉक्टर सतर्क हो जाते हैं. लेकिन, अगर यह 20,000 से कम हो जाए, तो स्थिति गंभीर मानी जाती है.

खतरनाक स्थिति में शरीर में:

  • नाक या मसूड़ों से खून आना
  • स्किन पर लाल या नीले धब्बे दिखना
  • पेशाब या मल में खून आना
  • सिरदर्द और चक्कर आना

रिकवरी में कितना समय लगता है?

डेंगू से पूरी तरह ठीक होने में आमतौर पर 2 से 3 हफ्ते लगते हैं. लेकिन, अगर प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाएं, तो रिकवरी लंबी हो सकती है. डॉक्टर की निगरानी, सही खानपान और आराम से प्लेटलेट्स धीरे-धीरे बढ़ती हैं.

प्लेटलेट्स बढ़ाने के घरेलू उपाय (Home Remedies To Increase Platelets)

  • पपीते के पत्ते का रस
  • अनार, कीवी और नारियल पानी
  • विटामिन सी से भरपूर फल जैसे संतरा
  • भरपूर पानी पीना और आराम करना

डेंगू एक गंभीर बीमारी है, लेकिन समय पर इलाज और सावधानी से इससे बचा जा सकता है. प्लेटलेट्स की संख्या पर नजर रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही शरीर को खून बहने से बचाती हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

