Piles की समस्या होने पर भूलकर भी ना खाएं ये 6 सब्जियां, बढ़ सकती है बवासीर की समस्या

Food Should Not Be Eaten in Piles: पाइल्स की समस्या को आपका गलत खानपान और बढ़ा देता है. आपको बता दें कि पाइल्स के मरीज अगर गलत चीजें खाते हैं तो उनकी ये समस्या बढ़ सकती है. आपको जानकर हैरानी होगी की कुछ ऐसी सब्जियां है जो सभी घरों में अमूमन बनती है वो पाइल्स की मरीजों के लिए जहर के बराबर हो सकती हैं. आइए जानते हैं कि पाइल्स के मरीजों को किन सब्जियों का सेवन नहीं करना चाहिए. आर्युवेदिक डॉक्टर सलीम जैदी ने ऐसी ही फूड लिस्ट के बारे में बताया है.

पाइल्स की समस्या क्यों होती है ( Cause of Piles)

पाइल्स का असली दुश्मन होती है कब्ज. अगर पेट सही से साफ ना हो, स्टूल हार्ड हो या फिर बार-बार जोर लगाना पड़े तो पाइल्स की समस्या और बिगड़ने लगती है. अक्सर लोग सोचते हैं कि पाइल्स ज्यादा मिर्च मसाले खाने से और ज्यादा गर्म चीजें खाने से हो सकती है, हां ऐसा हो सकता है लेकिन इसकी असली वजह हार्ड स्टूल और स्टूल पास करते समय ज्यादा जोर लगाना होता है. जब हम गलत चीजें खाते हैं तो कब्ज हो जाता है.

किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए ( What things should not be consumed in piles)

बैंगन

ये एक बहुत ही आम सब्जी है, लेकिन पाइल्स के मरीजों के लिए बेहद खराब है. आर्युवेद के अनुसार बैंगन पित्त और वात दोष को बढ़ाता है जिससे पाइल्स का दर्द बढ़ जाता है. बैंगन में सोलानिन नाम का एक कंपाउंड होता है जो आंतों में इरिटेशन पैदा करता है जिससे गैस और कब्ज भी हो सकता है. आप इसकी जगह पर लौकी, कद्दू और तरोई को खा सकते हैं.

फूल गोभी और पत्ता गोभी

पाइल्स के मरीजों के लिए ये सब्जी वात को बढ़ाती है जिससे गैस और ब्लोटिंग होती है जो पाइल्स के दर्द और सूजन को बढ़ा देता है. दरअसल गोभी में रेफिनोस नाम का एक कार्बोहाइड्रेट होता है जो कि डाइजेशन को स्लो करता है जिससे ज्यादा गैस बनती है. जो पाइल्स की मरीजों को परेशान कर सकती है. इसके अलावा आप पालक और मेथी का सेवन कर सकते हैं.

प्याज और लहसुन

प्याज और लहसुन दोनों ही बहुत गर्म तासीर के होते हैं. जिससे पाइल्स का दर्द और जलन दोनों बढ़ जाते हैं. इसका सेवन अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत कम मात्रा में खाएं और कच्चा बिल्कुल भी नहीं खाएं.

हरी मिर्च और शिमला मिर्च

अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो आप लाल मिर्च, हरी मिर्च, सूखी मिर्च, पीली मिर्च और शिमला मिर्च का सेवन बिल्कुल भी ना करें. आर्युवेद के अनुसार मिर्च पित्त को बहुत ज्यादा बढ़ाती है जिससे की पाइल्स की जलन और दर्द बढ़ जाता है. दरअसल इनमें कैप्सिसन नाम का एक कंपाउंड होता है जो डाइजेस्टिव सिस्टम को इरिटेट करता है.

मटर

मटर वात दोष को बढ़ाता है जिससे गैस और ब्लोटिंग होती है और डाइजेशन स्लो हो जाता है. आप इसकी जगह कद्दू और तरोई जैसी सब्जियां खा सकते हैं.

कटहल

अगर आपको पाइल्स की समस्या है तो कटहल से बिल्कुल दूर रहिए. ये बहुत ज्यादा हैवी होता है जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और इसमें स्टार्ट होता है जो कब्ज पैदा कर सकता है.

क्या खाना चाहिए

लौकी, तरोई, पालक, कद्दू जैसी सब्जियों का सेवन करना फायदेमंद हो सकता है. ये तासीर में ठंडी और हल्की होती है.

