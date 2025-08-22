हड्डियों को फौलादी बनाने के लिए इस चीज का करें सेवन, बुढ़ापे में भी रहेंगे सुपर एक्टिव

Walnut For Bones: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है. क्योंकि कमजोर हड्डियों के चलते हमें चलने फिरने में दिक्कत होने लगती है. एक समय था जब बुजुर्गों में ये समस्या देखी जाती थी. लेकिन आज के समय में युवा वर्ग भी इससे परेशान हैं. दरअसल हड्डियां कमजोर होने की एक वजह हमारी अनहेल्दी खान-पान भी है. अगर आप भी अपनी हड्डियों को लोहे सा मजबूत बनाना चाहते हैं, तो आप अपनी डाइट में इस चीज को शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं उस फूड के बारें में.

अखरोट एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसे सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप इसका रोजाना सेवन करते हैं, तो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. इसमें मौजूद ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन E, विटामिन B6, मैग्नीशियम, कॉपर और फास्फोरस शरीर के लिए जरूर और फायदेमंद हैं. इसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- रात को सोने से पहले दूध में मिलाकर पी लें ये एक चीज, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए अखरोट-(How To Eat Walnut For Bones)

1. कैल्शियम-

अखरोट में कैल्शियम होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है. इसे आप नाश्ते में सलाद में डालकर खा सकते हैं.

2. मैग्नीशियम-

अखरोट में मैग्नीशियम होता है, जो हड्डियों के घनत्व को बढ़ाने में मदद कर सकता है. सुबह खाली पेट भीगे अखरोट का सेवन कर सकते हैं.

3. ओमेगा-3-

अखरोट में ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, जो हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होता है.

4. एंटीऑक्सीडेंट-

अखरोट में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं, जो हड्डियों को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं. हड्डियों क मजबूत बनाने के लिए आप लड्डूओं का सेवन कर सकते हैं.

Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast In Hindi: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)