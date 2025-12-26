विज्ञापन

अनाया बांगर ने मनाया 25वां बर्थडे, रात के 12 बजे किसके साथ किया सेलिब्रेट, वीडियो हो रहा वायरल

अनाया पॉपुलर क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं. अनाया भी क्रिकेट के मैदान में एक्टिव हैं और अक्सर ही अपने प्रैक्टिस वीडियो शेयर करती रहती हैं. उनके हर एक वीडियो पर लोग उन्हें जल्द पिच पर उतरने की सलाह देते हैं हालांकि अनाया ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है.

अनाया बांगर ने मनाया 25वां बर्थडे, रात के 12 बजे किसके साथ किया सेलिब्रेट, वीडियो हो रहा वायरल
अनाया बांगर ने कुछ यूं मनाया बर्थडे
Social Media
नई दिल्ली:

राइज एंड फॉल की एक्स कंटेस्टेंट और सोशल मीडिया के जरिए सुर्खियों में रहने वाली अनाया बांगर एक बार फिर चर्चा में हैं. ये चर्चा किसी रियलिटी शो की वजह से नहीं है बल्कि असल वजह ये है कि अनाया लेट नाइट अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया. अनाया ने घड़ी में 12 बजते ही यानी कि 25 दिसंबर से 26 दिसंबर आते ही अपना बर्थडे केक काटा और फैमिली के साथ मिलकर इस दिन को खास बनाया.

वीडियो में आप देखेंगे अनाया टेबल पर के सामने बैठकर केक काट रही हैं और उनके दोस्त वीडियो बना रहे हैं. ये वीडियो शेयर करते हुए अनाया ने लिखा, चैप्टर 24 डन. हेलो 25. अनाया के इस सेलिब्रेशन वीडियो पर उनके दोस्त और करीबी उन्हें बधाई दे रहे हैं. कीकू शारदा ने लिखा, हैप्पी बर्थडे अनाया. कुब्रा सैत ने लिकआ, हैप्पी बर्थडे एंड मेरी क्रिसमस. सेलेब्स के अलावा अनाया के फैन्स भी उन्हें विश करते दिखे. 

सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं अनाया

अनाया पॉपुलर क्रिकेटर संजय बांगर की बेटी हैं. अनाया भी क्रिकेट के मैदान में एक्टिव हैं और अक्सर ही अपने प्रैक्टिस वीडियो शेयर करती रहती हैं. उनके हर एक वीडियो पर लोग उन्हें जल्द पिच पर उतरने की सलाह देते हैं हालांकि अनाया ने इस पर कुछ भी नहीं कहा है. कहा जा रहा था कि वह वुमेंस प्रीमियर लीग में आरसीबी का हिस्सा बनी हैं लेकिन इस पर भी कोई ऑफीशियल अनाउंसमेंट नहीं है. अनाया का प्रैक्टिस वीडियो आया तो सिर्फ सवाल खड़े हुए और जल्द ही बातें बंद ही हो गईं.

