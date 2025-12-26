विज्ञापन

सलमान खान के बर्थडे की तैयारी शुरू, जानें 60वें जन्मदिन पर क्या होगा खास, कहां होगी पार्टी और कौन होगा मेहमान

सलमान खान 27 दिसंबर को अपना 60वां बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. इससे पहले जान लीजिए कि पार्टी कहां होने वाली हैं और कौन कौन रहेगा मौजूद?

बर्थडे कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं सलमान खान?
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान 27 दिसंबर 2025 को 60 साल के होने जा रहे हैं. उनके इस खास मौके को लेकर फैन्स में पहले से ही जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. सोर्सेज की मानें भाईजान इस बार भी अपने वही पुराने अंदाज में बर्थडे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं. वे मुंबई के पास स्थित पनवेल में अपने फार्महाउस में एक छोटी-सी पर्सनल पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे. इस सेलिब्रेशन में केवल परिवार के सदस्य, बेहद करीबी दोस्त और कुछ चुनिंदा फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग ही शामिल होंगे.

सलमान ने कभी भी बड़े पैमाने पर जश्न नहीं मनाया, बल्कि हर साल की तरह इस बार भी गेस्ट लिस्ट काफी लिमिटेड रखी गई है. खास तौर पर उन डायरेक्टर को इन्वाइट किया गया है, जिनके साथ उन्होंने लंबे समय से काम किया है और पुराने पर्सनल और प्रोफेशनल रिश्ते बने हुए हैं.

इस खास दिन को और यादगार बनाने के लिए एक खास ट्रिब्यूट की प्लानिंग है. इसमें एक वीडियो तैयार किया जा रहा है, जो सलमान के फिल्मी सफर को दिखाया जाएगा. वीडियो में अलग-अलग डायरेक्टरों के एक्सपीरियंस और गुड विशेज शामिल होंगी.

इसके अलावा, फैन्स के लिए एक बड़ा सरप्राइज भी होने की संभावना है. बताया जा रहा है कि उनकी आने वाली फिल्म ‘बैटल ऑफ गलवान' का टीजर ठीक 27 दिसंबर को रिलीज हो सकता है, जो उनके 60वें जन्मदिन को और भी खास बना देगा. कुल मिलाकर, यह जन्मदिन शांत, करीबियों के बीच और यादों से भरा रहेगा, जैसा कि सलमान हमेशा पसंद करते हैं. देखना होगा से पार्टी के अंदर से हमें कितने वीडियो और तस्वीरें देखने को मिलती है. 

