सुबह खाली पेट अंजीर का पानी पीने से क्या होता है?

Anjeer Ke Fayde: अंजीर का पानी पीने के क्या लाभ हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसे अपने रूटीन में शामिल?

अंजीर का पानी पीने के क्या फायदे हैं?

Anjeer Ke Fayde: अंजीर पोषक तत्वों से भरपूर एक ऐसा फल है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में बेहद मदद कर सकती है. ज्यादातर लोग इसे ताजा या सूखा खाना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? अगर आप इसे रातभर पानी में भिगोकर अगली सुबह उसका पानी पीते हैं तो शरीर को दोगुने लाभ मिल सकते हैं. जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने अंजीर का पानी शरीर को डिटॉक्स करने, पाचन तंत्र सुधारने, हॉर्मोनल बैलेंस बनाए रखने और स्किन को ग्लोइंग बनाने में बेहद मदद कर सकता है. तो चलिए जानते हैं अंजीर का पानी पीने के क्या लाभ हैं और किन लोगों को जरूर करना चाहिए इसे अपने रूटीन में शामिल?

भीगे हुए अंजीर के पानी का क्या करें?

पाचन: अंजीर में घुलनशील फाइबर की अच्छी मात्रा होती है जो कब्ज की समस्या को दूर करने और आंतों को साफ रखने में मदद करती है. सुबह खाली पेट अंजीर का पानी पीने से गैस, अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं से राहत पाई जा सकती है. जिन लोगों को पेट की दिक्कतें रहती हैं उनके लिए यह पानी फायदेमंद हो सकता है. 

वजन: सुबह के समय खाली पेट अंजीर के पानी का सेवन भूख को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है और मेटाबॉलिज्म को को तेज कर सकता है जिससे फैट जल्दी बर्न हो सकता है. अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अंजीर का पानी आपके लिए लाभदायक साबित हो सकता है. 

हड्डियां: अंजीर में कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे खनिज पाए जाते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं. रोज सुबह खाली पेट अंजीर का पानी पीने से हड्डियों को स्ट्रांग बनाया जा सकता है और ऑस्टियोपोरोसिस जैसी समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है. 

हार्ट: अंजीर का पानी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है और हार्ट को हेल्दी बनाए रखता है.  इसमें पाए जाने वाले पॉलीफेनॉल्स और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने में मदद कर सकते हैं. 

स्किन: अंजीर के पानी में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो त्वचा से विषैले तत्वों को बाहर निकालते हैं. जिससे मुंहासे, झाइयां और दाग-धब्बे कम हो सकते हैं और स्किन गलो कर सकती है. अगर आप भी स्किन से जुड़ी समस्याओं से परेशान रहते हैं, तो अंजीर का पानी आपकी मदद कर सकता है. 

कैसे करें सेवन?

रात में 2 से 3 सूखे अंजीर को एक गिलास पानी में भिगो दें. अगली सुबह खाली पेट यह पानी पिएं और अंजीर को चबाकर खा लें. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

