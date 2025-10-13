विज्ञापन
शुगर बढ़ने के डर से नहीं खाते हैं मीठा, तो डायबिटीज के मरीज इन स्वीट्स को जरूर करें ट्राई

Diabetic-Friendly Sweets: लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स से बनी ये रेसिपीज डायबिटीज मरीजों के लिए बढ़िया हैं. चलिए आज कुछ आसान और टेस्टी रेसिपीज की बात करते हैं, जो घर पर आसानी से बन सकती हैं.

Diabetic-Friendly Sweets: डायबिटीज मरीजों के लिए बेस्ट हैं ये स्वीट्स.

Healthy Sweets for Diabeticsत्योहारों का समय शुरू होते ही हर घर में मिठाइयों की महक फैल जाती है, लेकिन डायबिटीज वाले लोगों के लिए ये माहौल उतना खुशनुमा नहीं रहता. मीठा खाने का मन तो करता है, पर ब्लड शुगर बढ़ने का डर सताता है. अच्छी बात ये है कि अब ऐसे स्वीट्स उपलब्ध हैं जो स्वाद से भरपूर हैं और शुगर को काबू में रखते हैं. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले फूड्स से बनी ये रेसिपीज डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए बढ़िया हैं. चलिए आज कुछ आसान और टेस्टी रेसिपीज की बात करते हैं, जो घर पर आसानी से बन सकती हैं और टाइबिटीज से जूझ रहे मरीजों के लिए भी बेस्ट हैं.

डायबिटीज के मरीजों के लिए हेल्दी स्वीट्स- (Healthy Sweets for Diabetics)

1. दलिया हलवा-

Photo Credit: iStock

ये सिंपल और स्वादिष्ट है. गेहूं का दलिया लो कैलोरी और हाई फाइबर वाला होता है, जो ब्लड शुगर को संतुलित रखता है. इसे बनाने के लिए दलिया को हल्का भून लें, फिर दूध डालकर पकाएं. ऊपर से कुछ नट्स छिड़क दें. ये वजन कंट्रोल करने में भी मददगार है.

ये भी पढ़ें- Real And Fake Khoya: दीवाली पर मीठाई बनाने के लिए मार्केट से खरीद रहे हैं खोया, तो ऐसे करें असली और नकली मावा की पहचान

2. खीर-

खीर पसंद है, तो खजूर और सेब की खीर ट्राई करें. इसमें सेब और खजूर की नैचुरल मिठास होती है, जो चीनी की जरूरत खत्म कर देती है. डायबिटीज वाले लोग इसे बिना किसी टेंशन के खा सकते हैं. उबला दूध लें, कटे सेब और 2-3 खजूर मिलाएं, थोड़ा इलायची पाउडर डालकर पकाएं. ठंडा होने पर सर्व करें.

3. लौकी का हलवा-

Photo Credit: iStock

लौकी का हलवा भी एक शानदार विकल्प है. ये कम कैलोरी वाला है और फाइबर से भरा हुआ है. त्योहारों में ये डायबिटीज फ्रेंडली स्वीट के तौर पर बेस्ट है. कद्दूकस की लौकी को दूध में पकाएं, थोड़ा सा शुगर फ्री स्वीटनर या स्टेविया भी मिला सकते हैं. इसके बाद हलवे में कुछ बादाम डाल दें. स्वाद ऐसा आएगा कि शुगर फ्री होने का अहसास भी नहीं होगा इस हलवे में.

4. कोकोनट लड्डू-

नट्स के शौकीनों के लिए कोकोनट और नट्स लड्डू बढ़िया हैं. ग्रेटेड कोकोनट को भून लें, नट्स मिक्स करें और स्टेविया से बांध लें. ये लो शुगर और हाई प्रोटीन वाला है. घर पर 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाता है, और एक लड्डू से मीठे की तलब शांत हो जाती है.

 5. फ्रूट चाट-

फ्रेश फ्रूट्स जैसे अमरूद, सेब और संतरा लें, चाट मसाला डालें. ये नैचुरल मिठास देगा बिना शुगर बढ़ाए. अमरूद का लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स ब्लड शुगर को कंट्रोल कर सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

