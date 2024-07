Union Budget 2024: जानिए नया बजट आपके किचन पर डालेगा कैसा असर, आपका फायदा या नुकसान

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को पेश किए गए केंद्रीय बजट 2024 ने अर्थव्यवस्था, खासकर फूड्स की कीमतों पर इसके प्रभाव के बारे में महत्वपूर्ण चर्चाएँ शुरू कर दी हैं. कृषि के लिए ₹1.50 लाख करोड़ के पर्याप्त आवंटन और जलवायु-अनुकूल कृषि पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करने के साथ, बजट का उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समर्थन देने का वादा करते हुए विभिन्न आर्थिक चुनौतियों का समाधान करना है.

खाद्य और कृषि क्षेत्र में, वित्त मंत्री ने ₹1.50 लाख करोड़ के बड़े आवंटन की घोषणा की. यह निवेश उत्पादकता बढ़ाने और जलवायु-अनुकूल बीज और फसल किस्मों को विकसित करने पर केंद्रित है. सीतारमण ने इस बात पर प्रकाश डाला, “किसानों के लिए 32 खेत और बागवानी फसलों की 109 नई उच्च उपज वाली और जलवायु-अनुकूल किस्में जारी की जाएंगी. अगले 2 वर्षों में, एक करोड़ किसानों को प्रमाणन और ब्रांडिंग द्वारा समर्थित प्राकृतिक खेती से परिचित कराया जाएगा. कृषि के लिए आवंटित ₹1.52 लाख करोड़ से ऑटोमोबाइल की ग्रामीण मांग को भी बढ़ावा मिल सकता है.

आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार, पिछले साल खराब और देर से आए मानसून के कारण खाद्यान्न उत्पादन में “मामूली” गिरावट देखी गई. इस साल के बजट में भले ही कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में कमी आई है. खाद्य सब्सिडी बजट ₹2,05,250 करोड़ अनुमानित है, जो वित्त वर्ष 2024 के संशोधित अनुमानों से 3.34% कम है. इसके अलावा, उर्वरक सब्सिडी को घटाकर ₹1,64,000 करोड़ कर दिया गया है, जो वित्त वर्ष 2022-23 में वास्तविक व्यय की तुलना में ₹1 लाख करोड़ या 13.18% कम है.

उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर 23 जुलाई, 2024 को पोस्ट किए गए डेटा के अनुसार, बजट की घोषणा के बाद से दैनिक वस्तुओं की कीमतों में बदलाव हुआ है.

कई घरों में इस्तेमाल होने वाली दाल चना दाल की खुदरा कीमत 23 जुलाई तक थोड़ी बढ़कर 84.43 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है, जो पिछले महीने के 83.57 रुपये से 1.03% की वृद्धि दर्शाती है. अन्य दालों की कीमतों में भी काफी बदलाव आया है, जिसमें अलग-अलग किस्मों में 0.85% से लेकर 22.84% तक की महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है.

Photo Credit: Screenshot taken from the data posted by the Department of Consumer Affairs.

Photo Credit: Screenshot taken from the data posted by the Department of Consumer Affairs.

इटेबल ऑयल

मूंगफली, सरसों और सूरजमुखी सहित प्रमुख खाद्य तेलों की कीमतों में कुल मिलाकर मामूली बदलाव देखने को मिला है. हालांकि, मुंबई और दिल्ली जैसे प्रमुख शहरों में स्थानीय स्तर पर काफी बदलाव देखने को मिले हैं.

Photo Credit: Screenshot taken from the data posted by the Department of Consumer Affairs.

Photo Credit: Screenshot taken from the data posted by the Department of Consumer Affairs.

अनाज और चीनी

अनाज और चीनी की कीमतें काफी हद तक स्थिर रही हैं, केवल मामूली उतार-चढ़ाव की सूचना मिली है. प्रमुख शहरों में चावल, गेहूं और आटे की कीमतों में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है, जबकि चीनी की कीमतें भी स्थिर रही हैं.

Photo Credit: Screenshot taken from the data posted by the Department of Consumer Affairs.

Photo Credit: Screenshot taken from the data posted by the Department of Consumer Affairs.

सब्ज़ियाँ

सब्ज़ी बाज़ार में कीमतों में तेज़ी देखी गई है. आलू, जिसकी कीमत पिछले साल 23.30 रुपये प्रति किलोग्राम थी, अब औसतन 37.86 रुपये प्रति किलोग्राम पर है, इसी तरह, प्याज़ 25.99 रुपये से बढ़कर 44.27 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुँच गया है. दिल्ली और मुंबई में टमाटर की कीमतों में मामूली गिरावट देखी गई है, फिर भी कुल मिलाकर कीमतें ऊँची बनी हुई हैं.

Photo Credit: Screenshot taken from the data posted by the Department of Consumer Affairs.

Photo Credit: Screenshot taken from the data posted by the Department of Consumer Affairs.

