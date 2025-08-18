देश में खरीफ फसलों की बुआई 37.39 लाख हेक्टेयर तक बढ़ी, कृषि मंत्रालय ने जारी किया आंकड़ा

- देश में खरीफ फसलों की बुआई 15 अगस्त, 2025 तक पिछले वर्ष के मुकाबले 37.39 लाख हेक्टेयर बढ़ गई है.
- कुल खरीफ फसलों का बुआई क्षेत्र 15 अगस्त, 2024 को 1002.41 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 1039.81 लाख हेक्टेयर हो गया है.
- चावल की बुआई क्षेत्र में 35.67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है जो 398.59 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है.
देश में महत्वपूर्ण खरीफ फसलों की बुआई बढ़ती जा रही है. सोमवार को कृषि मंत्रालय ने महत्वपूर्ण खरीफ फसलों की बुआई पर ताज़ा आकड़ा जारी किया. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के "All India Progressive Crop Area Sown Report - Kharif Weekly area coverage" के मुताबिक 15 अगस्त, 2025 तक देश में महत्वपूर्ण खरीफ फसलों की कुल बुआई 15 अगस्त, 2024 की तुलना में 37.39 लाख हेक्टेयर बढ़ गई.
रिपोर्ट के मुताबिक- कुल खरीफ फसल बुवाई क्षेत्र 15 अगस्त, 2024 को 1002.41 लाख हेक्टेयर था जो बढ़कर 15 अगस्त, 2025 को 1039.81 लाख हेक्टेयर हो गया. सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 15 अगस्त, 2025 तक चावल की बुआई में 35.67 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है.
सरकार देश में किसानों को दलहन की फसलों की बुआई बढ़ाने के लिए MSP में बढ़ोतरी के ज़रिए प्रोत्साहित करती रही है. इसका असर दलहन के फसलों की बुआई पर दिख रहा है. कृषि विभाग के रिपोर्ट के मुताबिक, 15 अगस्त, 2025 तक दलहन की बुवाई में भी 1.14 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है.
अलग-अलग दलहन की फसलों का कुल बुआई क्षेत्र 15 अगस्त, 2024 को 108.39 हेक्टेयर था जो 15 अगस्त, 2025 को बढ़कर 109.52 लाख हेक्टेयर हो गया. चावल के बाद सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी मोटे अनाज (Coarse Cereals) की बुआई में दर्ज की गयी है.
मोटे अनाज की फसलों का बुआई क्षेत्र 15 अगस्त, 2024 को 173.22 हेक्टेयर था जो 15 अगस्त, 2025 को 9.12 लाख हेक्टेयर बढ़कर 182.34 लाख हेक्टेयर हो गया. इस साल दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने नार्मल डेट से 9 दिन पहले यानि 29 जून को ही पूरे देश को कवर कर लिया था. आमतौर पर मॉनसून 8 जुलाई तक पूरे देश को कवर करता है.
