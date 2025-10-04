आज क्या बनाऊं: सिर्फ 10 मिनट में झटपट बनाएं रवा इडली, नोट करें आसान रेसिपी

Rava Idli Recipe In Hindi: इडली सबसे पॉपुलर फूड आइटम में से एक है. देश के हर कोने में आपको फ्लफी इडली खाने को मिल जाएगी. यह साउथ इंडियन फूड लाइट, फ्लफी और बेसिकली हेल्दी है. इडली सांबर का कॉम्बो पेट को भारी महसूस किए बिना एक पौष्टिक मील बनता है क्योंकि, ये पचने में आसान है. अगर आप भी इडली खाने के शौकीन हैं और कम समय में इसे बनाकर तैयार करना चाहते हैं, तो रवा इडली को ट्राई कर सकते हैं. रवा को कई जगह पर सूजी के नाम से भी जाना जाता है. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इसे कैसे बनाएं.

कैसे बनाएं रवा इडली- (How To Make Rava Idli At Home)

सामग्री-

1 कप सूजी (रवा)

1 कप दही

1/2 कप पानी

1/4 चम्मच नमक

1 बड़ा चम्मच तेल या घी

1/2 चम्मच बेकिंग सोडा

विधि:

रवा इडली को बनाने के लिए सबसे पहले एक बड़े बाउल में रवा लें और इसमें दही, पानी, नमक और तेल या घी मिलाएं. मिश्रण को अच्छी तरह से मिलाएं और 10-15 मिनट के लिए रख दें ताकि सूजी अच्छी तरह से भीग जाए. एक पैन में उड़द दाल और चना दाल को हल्का भून लें और इसे मिश्रण में मिलाएं. हरी मिर्च, अदरक और करी पत्ता को बारीक काटकर मिश्रण में मिलाएं. बेकिंग सोडा को मिश्रण में मिलाएं और अच्छी तरह से मिलाएं. इडली मेकर या इडली प्लेट को तेल या घी से ग्रीस करें. मिश्रण को इडली मेकर या इडली प्लेट में डालें और 15-20 मिनट के लिए भाप दें.

इडली को गरमा गरम परोसें और अपने पसंदीदा चटनी या सांभर के साथ आनंद लें!

ये भी पढ़ें- क्या आप जानते हैं रोज काजू खाने से क्या होता है?

Photo Credit: iStock

टिप्स-

सूजी को अच्छी तरह से भीगने दें ताकि इडली नरम और स्पंजी हो.

इडली मेकर या इडली प्लेट को अच्छी तरह से ग्रीस करें ताकि इडली आसानी से निकल जाए.

रवा इडली खाने के फायदे-(Idli Khane Ke Fayde)

रवा इडली फाइबर, विटामिन और मिनरल से भरपूर है जो वजन घटाने, पाचन में सुधार, एनर्जी को बढ़ाने में मददगार है. इसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है. इसलिए ये हड्डियों और गट हेल्थ के लिए भी काफी अच्छी मानी जाती है. सबसे

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)