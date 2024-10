काजू-बादाम से ज्यादा फायदेमंद है भूरे रंग का ये नट, इन 10 लोगों के जरूर करना चाहिए डाइट शामिल

Tiger Nut Benefits In Hindi: तेजी से बदलते आधुनिक दौर और उससे कदम मिलाने की कोशिश करती लाइफस्टाइल में सेहत को ठीक बनाए रखना बड़ी चुनौती है. न्यूट्रिशंस एक्सपर्ट्स शरीर को पोषण देने के लिए ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स के नियमित सेवन की सलाह देते हैं. इन ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स की अलग-अलग किस्म शरीर की अलग-अलग जरूरतों को पूरा करते हैं. हालांकि, कुछ ड्राई फ्रूट्स, नट्स और सीड्स बेहद कीमती होते हैं, लेकिन इसके कुछ दूसरे और असरदार विकल्प भी मौजूद होते हैं. ऐसा ही एक नट है सफेद टाइगर नट जो काजू, बादाम और अखरोट से भी ज्यादा फायदेमंद होता है. आइए, जानते हैं कि टाइगर नट क्या होता है और इसके क्या-क्या फायदे हैं.



क्या है टाइगर नट्स- (What Is Tiger Nut)



अधिकतर सफेद दिखने वाले टाइगर नट्स को ऐसा सुपर फूड कहा जाता है जो शरीर को सेहतमंद और एनर्जी से भरपूर बनाए रखता है. टाइगर नट्स को येलो नटसेज, नट घास, अर्थ आलमंड, अंडरग्राउंड वालनट जैसे कई नामों से जाना जाता है. हालांकि, यह बादाम की कैटेगरी में नहीं आता, लेकिन स्वाद के मामले में यह बादाम और नारियल से मिलता-जुलता होता है. टाइगर नट्स को कई बार ड्राई फ्रूट्स का बाप भी कहा जाता है क्योंकि यह शरीर को बाकी मेवे से कई गुना ज्यादा फायदा पहुंचाता है. विटामिन्स और मिनरल्स की भरपूर मात्रा से लैस टाइगर नट्स भारत के अलावा मध्य पूर्व, दक्षिण यूरोप और अफ्रीका के कई देशों में मिलता है.

एक औंस टाइगर नट्स में 143 कैलोरी, और किन चीजों की बहुतायत?



न्यट्रिशंस की बात करें तो हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, एक औंस यानी 28 ग्राम टाइगर नट्स में 143 कैलोरी ऊर्जा मिलती है. इसके अलावा इतने टाइगर नट्स में शरीर को 9 ग्राम फाइबर, 19 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, 1 ग्राम प्रोटीन और 7 ग्राम फैट मिल जाता है. साथ ही छोटे से आकार वाले इस टाइगर नट्स के दाने में आयरन, फास्फोरस, विटामिन सी, मैग्नीशियम, जिंक, पोटैशियम वगैरह भी मौजूद रहता है. पोषक तत्वों का खजाना टाइगर नट्स का नियमित सेवन शरीर को कई बीमारियों से भी बचाता है.



टाइगर नट्स के रेगुलर सेवन से शरीर को क्या- क्या फायदे मिलते हैं? (What benefits does the body get from regular consumption of tiger nuts?)



1. पाचन तंत्र के लिए: टाइगर नट्स में अघुलनशील फाइबर होता है. यह रेसिस्टेंट स्टार्च प्रीबायोटिक के रूप में आंतों के लिए बहुत अच्छा होता है. साथ ही टाइगर नट्स में कैटालेज, लाइपेस, और एमाइलेज जैसे एंजाइम भी होते हैं, जो पेट से जुड़ी समस्याओं को कम करते हैं. आंत की लाइनिंग स्मूद होने से कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी दूर होती है.



2. हड्डियों के लिए: टाइगर नट्स में हड्डियों को मजबूत बनाने वाले कैल्शियम और फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं. इन पोषक तत्वों को सही से अब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी विटामिन डी की पूर्ति भी टाइगर नट्स खाने से होता है. ये सभी मानसिक सेहत के लिए भी फादयेमंद होते हैं.



3. स्किन के लिए: टाइगर नट्स में चेहरे की झाइयों को कम करने में मददगार विटामिन ए और विटामिन सी होते हैं.



4. इम्यूनिटी सिस्टम के लिए: टाइगर नट्स में इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाला विटामिन सी होता है. टाइगर नट्स ई कोलाई, स्टेफायलोकोकस और सेलमोनेला जैसे बैक्टीरियल इंफेक्शन से भी बचाता है. इसमें शरीर को कई बीमारियों से बचाने में मदद करने वाले विटामिन ई और ओलिक एसिड भी भरपूर होते हैं.



5. सेक्सुअल हेल्थ के लिए: टाइगर नट्स के रेगुलर सेवन से यौन क्षमता भी बेहतर होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, नाइजीरिया के पुरुष सदियों से कामोत्तेजक के रूप में टाइगर नट्स का इस्तेमाल करते हैं. इसके सेवन से इरेक्टाइल डिसफंक्शन में राहत मिलती है और स्पर्म काउंट भी बढ़ता है. वहीं, महिलाओं को पीरियड्स के दर्द से राहत दे सकता है.



6. ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल : टाइगर नट्स खाने से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है. टाइगर नट्स में मौजूद अमीनो एसिड अर्जेनिन इंसुलिन के प्रोडक्शन को बढ़ाता है. वहीं, मोनोसैचुरेटेड फैट बैड कोलेस्ट्रॉल को कम कर गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है.



7. हार्ट डिजीज से बचाव: टाइगर नट्स खाने से ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल के कंट्रोल होने से अपने आप हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हार्ट डिजीज से होने वाली मौत का खतरा कम हो सकता है.



8. एंटीऑक्सीडेंट: टाइगर नट्स एंटीऑक्सीडेंट्स का एक बेहतरीन सोर्स भी है.



9. किडनियों को मजबूती : टाइगर नट्स का सेवन किडनियों को भी मजबूत रखता है. साथ ही शरीर में पीएच लेवल बनाए रखता है.



10. दूध का विकल्प: अगर आप वीगन हैं या आपको लैक्टोज इनटॉलरेंस है, तो आप गाय या भैंस के दूध की जगह टाइगर नट्स मिल्क पी सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)