परीक्षा पे चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने छात्रों संग बांटी छत्तीसगढ़ की थेथरी और खुरमी, जानें इन टेस्टी स्नैक्स की आसान रेसिपी

Chhattisgarh Snacks: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा से युवाओं और छात्रों से सीधे संवाद के लिए जाने जाते हैं. इसी कड़ी में उनके लोकप्रिय कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 9वां एडिशन भी चर्चा में रहा. इस एडिशन के दूसरे एपिसोड में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला, जिसने न सिर्फ छात्रों बल्कि पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स के साथ छत्तीसगढ़ के पारंपरिक स्नैक्स थेथरी और खुरमी को शेयर किया. यह पल सिर्फ खाने तक सीमित नहीं था, बल्कि इसके पीछे भारत की विविध संस्कृति, परंपरा और अपनापन भी झलकता नजर आया.

पढ़ाई के साथ संस्कृति का जुड़ाव

परीक्षा पे चर्चा का मकसद केवल परीक्षा के तनाव पर बात करना नहीं है, बल्कि छात्रों को मानसिक रूप से मजबूत बनाना और उन्हें जीवन को संतुलित तरीके से देखने की सीख देना भी है. जब पीएम मोदी छात्रों के साथ थेथरी और खुरमी जैसे पारंपरिक स्नैक्स शेयर करते दिखे, तो यह संदेश साफ था कि पढ़ाई के साथ-साथ अपनी जड़ों, अपनी संस्कृति और अपने राज्य की पहचान पर भी गर्व होना चाहिए. इस छोटे से कदम ने छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति को राष्ट्रीय मंच पर एक नई पहचान दी.

क्या है थेथरी और खुरमी?

थेथरी छत्तीसगढ़ का एक नमकीन पारंपरिक स्नैक है, जो चावल या गेहूं के आटे से बनाया जाता है. इसे खासतौर पर त्योहारों और पारिवारिक मौकों पर तैयार किया जाता है. वहीं खुरमी एक मीठा व्यंजन है, जो आटे, घी और शक्कर से बनता है और स्वाद में कुरकुरा होता है. गांवों में आज भी ये दोनों चीजें मेहमानों के स्वागत में बड़े प्यार से परोसी जाती हैं.

थेथरी बनाने की आसान रेसिपी (नमकीन स्नैक):

जरूरी सामग्री:

चावल का आटा - 2 कप

अजवाइन - 1 छोटा चम्मच

जीरा - आधा छोटा चम्मच

नमक - स्वादानुसार

घी या तेल - 2 छोटे चम्मच (मोयन के लिए)

पानी - जरूरत अनुसार

तलने के लिए तेल

बनाने की विधि

एक परात में चावल का आटा, नमक, अजवाइन और जीरा डालें.

इसमें घी या तेल डालकर अच्छे से मसल लें.

थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए सख्त आटा गूंथ लें.

आटे से पतली-पतली लंबी स्ट्रिप्स या गोल घुमावदार आकार बनाएं.

कढ़ाही में तेल गरम करें और धीमी आंच पर थेथरी को सुनहरा होने तक तलें.

ठंडा होने पर एयरटाइट डिब्बे में रखें.

टिप: थेथरी चाय के साथ या मेहमानों के स्वागत में परफेक्ट रहती है.

खुरमी बनाने की पारंपरिक रेसिपी (मीठा स्नैक)

जरूरी सामग्री:

गेहूं का आटा - 2 कप

सूजी - आधा कप

गुड़ या चीनी - 1 कप (पाउडर)

सौंफ - 1 छोटा चम्मच

घी - 3 बड़े चम्मच (मोयन के लिए)

पानी या दूध - जरूरत अनुसार

तलने के लिए तेल

बनाने की विधि

एक बड़े बर्तन में आटा, सूजी, सौंफ और घी डालें. अब इसमें गुड़ या चीनी मिलाकर हल्का-सा मिक्स करें. दूध या पानी डालकर सख्त आटा गूंथ लें. आटे की छोटी लोइयां बनाकर चाकू से हल्की कटिंग दें या डायमंड शेप दें. मध्यम आंच पर तेल में खुरमी को सुनहरा और कुरकुरा होने तक तलें. ठंडा होने पर स्वाद और कुरकुरापन दोनों बढ़ जाते हैं.

टिप: खुरमी लंबे समय तक खराब नहीं होती, इसलिए त्योहारों के लिए बेस्ट है.

क्यों खास हैं थेथरी और खुरमी?

बिना किसी केमिकल के देसी स्नैक्स.

गांव की सादगी और स्वाद से भरपूर.

बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद.

छात्रों के लिए छुपा संदेश

इस एपिसोड में पीएम मोदी ने सिर्फ स्नैक्स नहीं बांटे, बल्कि एक गहरा संदेश भी दिया. उनका कहना था कि जैसे ये पारंपरिक व्यंजन सादगी में भी स्वाद से भरपूर होते हैं, वैसे ही जीवन में भी सादगी अपनाकर बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं. छात्रों को यह समझाया गया कि परीक्षा जीवन का एक हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं. तनाव को दूर रखने के लिए अपने आसपास की छोटी-छोटी खुशियों को अपनाना जरूरी है.

छत्तीसगढ़ को मिला खास मंच

थेथरी और खुरमी का जिक्र होते ही सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ के पारंपरिक खान-पान की चर्चा तेज हो गई. लोगों ने इन व्यंजनों के बारे में जानना शुरू किया, जिससे स्थानीय संस्कृति और खानपान को बढ़ावा मिला. यह दिखाता है कि जब देश का प्रधानमंत्री किसी क्षेत्र की परंपरा को सम्मान देता है, तो उसका असर दूर तक जाता है.

