ये 4 लोग भूलकर भी न पिएं चुकंदर का जूस, नहीं तो पड़ जाएंगे लेने के देने

Side Effects Of Beetroot Juice: पोषक तत्वों से भरपूर चुकंदर सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स, नाइट्रेट्स और विटामिन्स पाचन तंत्र को ठीक रखने से लेकर स्किन को चमकदार बनाने में मददगार हैं. जहां इसके कई फायदे हैं, वहीं कुछ नुकसान भी हैं. जी हां, कुछ लोगों के लिए चुकंदर के जूस का सेवन हानिकारक हो सकता है. आइए जानते हैं किन लोगों को नहीं पीना चाहिए चुकंदर का जूस.

चुकंदर के जूस के क्या नुकसान हैं?

लो ब्लड प्रेशर: चुकंदर में मौजूद नाइट्रेट्स ब्लड प्रेशर को ले कर सकते हैं. ऐसे में जिन लोगों का बीपी लो रहता है उन्हें चुकंदर के जूस के सेवन से परहेज करना चाहिए.

पेट: चुकंदर में फाइबर ज्यादा होता है. जरूरत से ज्यादा इसके जूस का सेवन पेट संबंधी समस्याएं जैसे पेट फूलने, गैस, या दस्त का कारण बन सकता है.

किडनी स्टोन: चुकंदर में ऑक्सलेट्स की मात्रा ज्यादा होती है. अधिक मात्रा में इसका सेवन किडनी में स्टोन का खतरा बढ़ा सकता है. इसलिए किडनी की समस्या से परेशान लोगों को ये जूस नहीं पीना चाहिए.

एलर्जी: कुछ लोगों को चुकंदर का जूस पीने से एलर्जी हो सकती है, जिसके कारण त्वचा पर चकत्ते, खुजली, सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)