दुनिया के इन 4 रेस्तरां में टेबल मिलना किसी लॉटरी जीतने से कम नहीं, बुकिंग के लिए मिलती है सालों की वेटिंग

Exclusive Restaurants in the World: जब हम किसी रेस्तरां में जाते हैं, तो हमारा मकसद सिर्फ पेट भरना नहीं होता हम एक माहौल, एक स्वाद, एक यादगार अनुभव की तलाश में होते हैं. लेकिन, दुनिया में कुछ ऐसे रेस्तरां हैं जहां पहुंचना ही एक उपलब्धि मानी जाती है. वहां टेबल बुक करना इतना मुश्किल होता है कि लोग सालों तक इंतजार करते हैं, कुछ तो पोस्टकार्ड भेजकर अपनी बुकिंग की गुहार लगाते हैं. ऐसे रेस्तरां सिर्फ अपने खाने के लिए नहीं, बल्कि अपने शेफ की सोच, उनकी किचन फिलॉसफी और एक्सक्लूसिविटी के लिए मशहूर हैं. चलिए जानते हैं कुछ ऐसे शेफ और उनके रेस्तरां के बारे में, जहां टेबल बुक करना किसी मिशन से कम नहीं.

दुनिया के सबसे मुश्किल टेबल बुकिंग वाले रेस्तरां | World's Most Difficult Restaurant to Book a Table

1. डेमन बेहरेल - न्यूयॉर्क, अमेरिका

वेटिंग पीरियड: 6 साल तक

डेमन बेहरेल का रेस्तरां Earlton में है और यहां सिर्फ एक ही आदमी खाना बनाता है खुद शेफ डेमन. वो अपने गार्डन से पेड़ की छाल, जड़ें, फूल और सैप जैसी चीजें लेकर 20 कोर्स की डिश बनाते हैं. हर डिश एक कहानी होती है और हर बुकिंग एक इवेंट.

2. मुगारिज - स्पेन

वेटिंग: कई महीने पहले बुकिंग करनी पड़ती है

शेफ एंडोनी लुइस का ये रेस्तरां खाने को एक आर्ट मानता है. यहां डिशेज में आपको मिट्टी, फूल और अजीब टेक्सचर मिलेंगे, जो देखने में अजीब लगते हैं लेकिन स्वाद में कमाल.

3. द लॉस्ट किचन - मेन, अमेरिका

बुकिंग प्रोसेस: सिर्फ हाथ से लिखे पोस्टकार्ड से.

शेफ एरिन फ्रेंच का ये रेस्तरां सिर्फ महिलाओं द्वारा चलाया जाता है. हर साल हजारों लोग पोस्टकार्ड भेजते हैं, लेकिन चुनिंदा लोगों को ही मौका मिलता है.

4. द बैंक टैवर्न – ब्रिस्टल, इंग्लैंड

वेटिंग: 4 साल तक

यहां का संडे रोस्ट इतना फेमस है कि लोग सालों पहले बुकिंग कर लेते हैं. छोटा सा रेस्तरां, लिमिटेड सीट्स और एकदम होम-कुक्ड फील.

5. नोमा – कोपेनहेगन, डेनमार्क

वेटिंग: 3-4 महीने

शेफ रेने रेडज़ेपी का ये रेस्तरां कई बार दुनिया का बेस्ट रेस्तरां रह चुका है. यहां हर सीज़न में मेन्यू बदलता है, कभी सी-फूड, कभी जंगल की चीजें.

क्यों इतनी वेटिंग?

एक्सक्लूसिविटी: ये रेस्तरां हर किसी के लिए नहीं हैं, लिमिटेड सीट्स और हाई डिमांड.

अनूठा अनुभव: खाना सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि महसूस करने के लिए होता है.

शेफ की फिलॉसफी: हर डिश में शेफ की सोच, मेहनत और क्रिएटिविटी झलकती है.

अगर आप खाने के शौकीन हैं और कुछ अलग अनुभव करना चाहते हैं, तो इन रेस्तरां की वेटिंग लिस्ट में नाम डालना एक रोमांचक शुरुआत हो सकती है. ये सिर्फ खाना नहीं ये एक क्यूलिनरी जर्नी है, जो सालों बाद भी याद रहती है.

