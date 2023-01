High-Protein Foods: इन 5 चीजों में होता है अंडे से ज्यादा प्रोटीन, यहां देखें हाई-प्रोटीन फूड्स की लिस्ट

खास बातें चिकन का स्वाद भी अच्छा होता है और यह कई चीजों के साथ बनाया भी जा सकता है.

कॉटेज चीज या पनीर एक और प्रोटीन से भरपूर आहार है.

4 ग्राम तोफू में 10 ग्राम प्रोटीन होता है.

Foods that Have More Protein Than Eggs: अगर आपको आपके डॉक्टर ने प्रोटीन सही या अधिक मात्रा में लेने की सलाह दी है, तो यकीनन आप अंडे का रुख करेंगे. लेकिन महाराष्ट्र प्रतिदिन एक करोड़ अंडों की कमी का सामना कर रहा है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि महाराष्ट्र प्रतिदिन 2.25 करोड़ से अधिक अंडों की खपत करता है और यह प्रतिदिन एक करोड़ अंडों की कमी का सामना कर रहा है. इसी बीच कई दूसरे हिस्सों से भी इस तरह की खबरें सुनने को मिल रही हैं. फिर भी आप प्रोटीन का सबसे बेहतर सोर्स की तलाश में हैं, तो हम आपको बताते हैं ऐसे 5 फूड्स के बारे में जिनमें अंड़े से ज्यादा प्रोटीन होता है. तो अब अंडा पसंद न होने पर इसे खाने की कोई जरूरत नहीं. या फिर अगर आप सिर्फ अंडा खा-खाकर बोर हो चुके हैं, तो इसके और स्वादिष्ट विकल्पों पर डालते हैं एक नजर...

हाई प्रोटीन फूड: इन 5 चीजों में होता है अंडे से ज्यादा प्रोटीन (5 High-Protein Foods With More Protein Than Eggs)



1. चिकन