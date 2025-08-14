विज्ञापन
इन 4 लोगों को भूलकर भी नहीं पीना चाहिए सुबह खाली पेट किशमिश का पानी

Raisins Water Side Effects: किशमिश एक ऐसा ड्राई फ्रूट्स है जिसका सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. लेकिन इन 4 लोगों को भूलकर भी किशमिश के पानी का सेवन नहीं करना चाहिए.

Raisins Water Side Effects: किशमिश का पानी पीने के नुकसान.

Raisins Water Side Effects In Hindi: किशमिश का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. इसे कई तरह से डाइट में शामिल किया जा सकता है. किशमिश का सेवन लाभदायक माना जाता है. क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, आयरन, पोटैशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट जैसे गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचा सकते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि कुछ लोगों के लिए किशमिश के पानी का सुबह खाली पेट सेवन हानिकारक हो सकता है. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं किन लोगों को नहीं करना चाहिए इसका सेवन.

किशमिश का पानी पीने के नुकसान- (Bheegi Kismish Ka Pani Pine Ke Nuksan)

1. पाचन-

जिन लोगों को इर्रिटेबल बॉवेल सिंड्रोम या पाचन से जुड़ी बीमारियां हैं, उन्हें किशमिश का पानी पीने से बचना चाहिए. क्योंकि सुबह खाली पेट इसका सेवन इस समस्या को और बढ़ा सकता है.

2. पथरी-

किशमिश में मौजूद ऑक्सालेट किडनी में पथरी होने का खतरा बढ़ा सकता है. इसलिए जिन लोगों को पथरी की समस्या है उन्हें इसका सेवन करने से बचना चाहिए.

3. डायबिटीज-

डायबिटीज आज के समय की एक बड़ी समस्या में से एक है. इसका कोई ज्ञात इलाज नहीं है इसे लाइफस्टाइल और खान-पान में कंट्रोल करके मैनेज किया जा सकता है. अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो भूलकर भी खाली पेट किशमिश के पानी का सेवन न करें.

4. एलर्जी-

अगर आपको भी किशमिश का पानी पीने के बाद स्किन पर रैशेज या खुजली होती है तो इससे दूरी बना लें. क्योंकि कुछ लोगों को किशमिश का पानी पीने से एलर्जी की समस्या हो सकती है. 

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

