पोषण का खजाना हैं ये 4 देसी ड्राई फ्रूट्स, फायदे जान आज से ही कर लेगें डाइट में शामिल

Dry Fruits Ke Fayde: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. अगर आप रोजाना इन 4 मेवे को डाइट में शामिल कर लेते हैं तो शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Dry Fruits Benefits: कौन से ड्राई फ्रूट्स खाना चाहिए.

Dry Fruits Health Benefits In Hindi: शरीर को सेहतमंद रखने के लिए पोषण बेहद ही जरूरी है और पोषण की पूर्ति के लिए हमें कई तरह की चीजों का सेवन करना पड़ता है. क्योंकि इसकी कमी से शरीर को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. अगर आप भी इस कमी को दूर करना चाहते हैं, तो ड्राई फ्रूट्स को डाइट में शामिल कर सकते हैं. आपको बता दें ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए बेहद फायदेमंद माना जाता है. क्योंकि इनमें जरूरी विटामिन, मिनरल पाए जाते हैं, इन्हें आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. तो चलिए जानते हैं ऐसे ही 4 ड्राई फ्रूट्स के बारे में.

इन 4 ड्राई फ्रूट्स को जरूर करें डाइट में शामिल- (These 4 Healthy Dry Fruits)

1. बादाम-

बादाम विटामिन ई, मैग्नीशियम, प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो दिल, दिमाग, हड्डियों और त्वचा के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माने जाते हैं. इतना ही नहीं ये एंटीऑक्सीडेंट का एक अच्छा सोर्स हैं जो शरीर को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाते हैं. इसे आप रात में भीगो कर सुबह खाली पेट खा सकते हैं. 

2. पिस्ता-

पिस्ता फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट और विटामिन B6, ई, और पोटैशियम, मैग्नीशियम, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. रोजाना इसके सेवन से हार्ट को हेल्दी रखने, पाचन को सुधारने और वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. इसे आप डाइट में कई तरह से शामिल कर सकते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में, लड्डू आदि.

3. अखरोट-

अखरोट पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसमें ओमेगा-3 फैटी एसिड, प्रोटीन, फाइबर, विटामिन E, विटामिन B6, फोलिक एसिड, मैग्नीशियम और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं. इसके फायदे एक दो नहीं अनगिनत हैं. अखरोट को आप भिगोकर भी खा सकते हैं. इसे मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए बेहद ही फायदेमंद माना जाता है.

4. किशमिश-

किशमिश आयरन, फाइबर, पोटैशियम, कैल्शियम और एंटीऑक्सीडेंट्स जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होती है, जो पाचन सुधारने, खून की कमी दूर करने, हड्डियों को मजबूत बनाने में मददगार है. इसे कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल इसका मीठा स्वाद बच्चे से लेकर बड़े तक पसंद करते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

