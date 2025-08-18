200 की स्पीड से दौड़ेगा बच्चे का दिमाग, बस डाइट में शामिल करें ये 4 ड्राई फ्रूट्स

Best Dry Fruits For Brain: ड्राई फ्रूट्स का सेवन सेहत के लिए कितना फायदेमंद माना जाता है ये तो हम सभी जानते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि बच्चे की मेमोरी पावर को बढ़ाने के लिए कौन से ड्राई फ्रूट्स अच्छे हैं. अगर आप भी इसी बात को लेकर कंफ्यूजन में हैं कि बच्चों को कौन से मेवे खिलाना चाहिए तो बिल्कुल सही जगह पर हैं. क्योंकि आज हम आपको उन ड्राई फ्रूट्स के बारे में बता रहे हैं जिसके सेवन से न सिर्फ मेमोरी पावर को बढ़ाने बल्कि, शरीर को हेल्दी रखने में भी मदद मिल सकती है.

मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए ड्राई फ्रूट्स- (Memory Badhane Ke Liye Dry Fruits)

1. अखरोट-

दिमाग के आकार का अखरोट दिमाग की सेहत के लिए अच्छा माना जाता है. क्योंकि इसमें मौजूद DHA और ओमेगा-3 फैटी एसिड, एंटीऑक्सीडेंट सीधे ब्रेन की कोशिकाओं पर काम करते हैं. यह नर्वस सिस्टम को मजबूत बना सकते हैं. रोजाना आप उन्हें 2 से 3 अखरोट खाने के लिए दे सकते हैं.

2. बादाम-

बादाम विटामिन ई, ओमेगा-3 फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो याददाश्त और एकाग्रता में सुधार करने में मदद कर सकते हैं. सुबह खाली पेट भीगी बादाम का सेवन ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

3. पिस्ता-

पिस्ता में विटामिन बी6, एंटीऑक्सीडेंट और हेल्दी फैट होते हैं, जो दिमाग के कार्य को बेहतर बनाने और याददाश्त को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं.

4. किशमिश-

किशमिश में बोरॉन होता है, जो एक ट्रेस तत्व है जो मेमोरी में सुधार और दिमाग के विकास के लिए महत्वपूर्ण है. इसे आप कई तरह से डाइट में शामिल कर सकते हैं. आमतौर पर बच्चों को किशमिश खाना पसंद होता है. इसलिए सीमित मात्रा में इसका सेवन कराएं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)