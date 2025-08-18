विज्ञापन
विशेष लिंक

इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है सुबह खाली पेट भिंडी के पानी का सेवन

Bhindi Water Benefits: भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिसका सेवन हम सभी करना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सुबह खाली पेट भिंडी का पानी पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है सुबह खाली पेट भिंडी के पानी का सेवन
Okra Water Benefits: भिंडी का पानी पीने के फायदे.

Bhindi Ka Pani Pine Ke Fayde: भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं जैसे मसाला भिंडी, पंजाबी भिंडी, क्रंची भिंडी आदि. छोटे से लेकर बड़े तक इस सब्जी को खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं सुबह खाली पेट भिंडी का पानी पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन बी, फोलेट पाया जाता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस पानी का सेवन और कैसे करें तैयार.

कैसे करें भिंडी के पानी को तैयार- How To Make Bhindi Water)

भिंडी का पानी बनाना बहुत ही आसान है. इसे बनाने के लिए बस आपको ताजी भिंडी को काट लेना है, फिर उन्हें रात भर पानी में भिगो दें. अगली सुबह इन भीगी हुई भिंडी को निचोड़ लें और स्लाइम को पानी में मिला लें. अब ये पानी छानकर पी लें. 

भिंडी का पानी पीने के फायदे- (Okra Water Health Benefits)

1. वजन घटाने-

अगर आप सुबह खाली पेट भिंडी के पानी का सेवन करते हैं, तो वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम और फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मददगार है.

ये भी पढ़ें- पेट की चर्बी को पसीने की तरह बहा देगा किचन में मौजूद ये सस्ता सा मसाला 

Latest and Breaking News on NDTV

2. पाचन-

सुबह खाली पेट भिंडी का पानी पीने से पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पेट के लिए अच्छे माने जाते हैं.

3. हार्ट के लिए-

हार्ट हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप भिंडी के पानी का सेवन कर सकते हैं.

4. ब्लड प्रेशर-

अगर आप ब्लड शुगर के मरीज हैं तो आपके लिए भिंडी के पानी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

यूरिक एसिड बढ़ गया? आजमाएं ये नुस्खा, कम हो जाएगा High Uric Acid | Apple cider Vinegar For Uric Acid

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Okra Water, Okra Water Benefits, Bhindi Ka Pani Pine Ke Fayde, Bhindi Water, Bhindi Water Benefits In Hindi, Okra Water Benefits In Hindi, How To Make Okra Water, Kaise Banaye Bhindi Ka Pani
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com