इन 4 लोगों के लिए वरदान से कम नहीं है सुबह खाली पेट भिंडी के पानी का सेवन

Bhindi Ka Pani Pine Ke Fayde: भिंडी एक ऐसी सब्जी है जिससे कई तरह की रेसिपीज बनाई जा सकती हैं जैसे मसाला भिंडी, पंजाबी भिंडी, क्रंची भिंडी आदि. छोटे से लेकर बड़े तक इस सब्जी को खाना पसंद करते हैं. लेकिन क्या आप ये जानते हैं सुबह खाली पेट भिंडी का पानी पीने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं. जी हां आपने बिल्कुल सही सुना. क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फोलेट, विटामिन सी, विटामिन बी, फोलेट पाया जाता है, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार है. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस पानी का सेवन और कैसे करें तैयार.

कैसे करें भिंडी के पानी को तैयार- How To Make Bhindi Water)

भिंडी का पानी बनाना बहुत ही आसान है. इसे बनाने के लिए बस आपको ताजी भिंडी को काट लेना है, फिर उन्हें रात भर पानी में भिगो दें. अगली सुबह इन भीगी हुई भिंडी को निचोड़ लें और स्लाइम को पानी में मिला लें. अब ये पानी छानकर पी लें.

भिंडी का पानी पीने के फायदे- (Okra Water Health Benefits)

1. वजन घटाने-

अगर आप सुबह खाली पेट भिंडी के पानी का सेवन करते हैं, तो वजन को कम करने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कैलोरी की मात्रा कम और फाइबर की मात्रा अधिक पाई जाती है, जो पेट को लंबे समय तक भरा रखने में मददगार है.

2. पाचन-

सुबह खाली पेट भिंडी का पानी पीने से पाचन को बेहतर रखने में मदद मिल सकती है. क्योंकि इसमें कई ऐसे गुण पाए जाते हैं, जो पेट के लिए अच्छे माने जाते हैं.

3. हार्ट के लिए-

हार्ट हमारे शरीर का अभिन्न अंग है. हार्ट को हेल्दी रखने के लिए आप भिंडी के पानी का सेवन कर सकते हैं.

4. ब्लड प्रेशर-

अगर आप ब्लड शुगर के मरीज हैं तो आपके लिए भिंडी के पानी का सेवन फायदेमंद साबित हो सकता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)