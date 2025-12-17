एसिडिटी का पक्का इलाज हो सकता है? पेट के डॉक्टर ने बताया गैस से से तुरंत राहत पाने का नुस्खा

Acidity Ka Ilaj: आज के समय गलत खान-पान, बदलता लाइफस्टाइल और स्ट्रेस के कारण बच्चों से लेकर बुज़ुर्गों तक, लगभग हर कोई कभी न कभी एसिडिटी से परेशान होता है, जिसके कारण छाती में जलन, खट्टी डकारें, पेट में भारीपन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अब सवाल यह है कि समस्या से राहत कैसे पाएं. आइए डॉक्टर डॉ. अमित मिगलानी से जानते हैं एसिडिटी का इलाज क्या है?

घर पर एसिडिटी कैसे ठीक करें?

डॉ. अमित मिगलानी बताते हैं कि एसिडिटी से राहत पाने के लिए कुछ घरेलू नुस्खों की मदद ली जा सकती है, जो आपकी किचन में ही मजूद हैं. तो चलिए बिना देरी किए एक बार जान लेते हैं कौन से हैं वो जादुई उपचार.

एसिडिटी का इलाज:

डॉक्टर डॉ. अमित मिगलानी के अनुसार आप नीचे बताए इन उपायों को आजमा सकते हैं.

सौंफ: सौंफ में कुछ ऐसे गुण पाए जाते हैं , जो पाचन को बढ़ावा देने में मदद करते हैं. ऐसे में अगर आप नियमित रूप से सौंफ को पानी में उबालकर पीते हैं, तो एसिडिटी से घर बैठे राहत पा सकते हैं. यह पानी एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है.

कीवी: कीवी में एक्टिनिडिन नामक एक प्रोटीयोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है, जो खाने को पचाने में मदद करता है और पेट से जुड़ी दिक्कतें जैसे गैस, कब्ज और भारीपन को दूर करता है. इसका सेवन बेहतर पाचन के लिए फायदेमंद माना जा सकता है.

भुनी हुई अलसी: भुनी हुई अलसी में मौजूद डायटरी फाइबर पाचन को दुरुस्त करने में मदद करता है. रोजाना सेवन करने से कब्ज की समस्या में राहत, पेट साफ रखने में मदद और साथ ही अपच और गैस की परेशानी भी कम कर सकती है.

