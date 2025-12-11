खांसी-जुकाम और गले में खराश है तो ये चाय पिएं, इम्यूनिटी भी होगी बूस्ट, डॉक्टर ने बताए फायदे

Benefits of Clove Tea: सर्दी के मौसम में गले में खराश, खांसी और जुकाम की समस्या आम हो जाती है, लेकिन इन समस्याओं से राहत पाने भी जरूरी है. क्योंकि, इन समस्याओं को नजरअंदाज करने से शरीर दिनभर परेशान रहता है और कोई भी काम सही से नहीं हो पाता. कई बार यही आम सी लगने वाली समस्याएं धीरे-धीरे गंभीर बीमारी का कारण भी बन जा जाती है. तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी, मुरादाबाद, रेजिडेंट डॉक्टर, डॉ. मनीष जैन ने बताता कि सर्दियों में खानपान का ध्यान रखने से मौसम में होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है. जिन लोगों के सर्दी में अक्सर खांसी-जुकाम या फिर गले में खराश रहती है. उनके लिए लौंग की चाय पीना बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है.

यह भी पढ़ें:- Vitamin B12 की सारी कमी 15 दिन में हो जाएगी पूरी, बस इन 3 चीजों से घर पर बना लें विटामिन बी12 की यह हरी गोली

खांसी-जुकाम और गले में खराश से कैसे पाएं राहत

डॉ. मनीष जैन ने बताया कि सर्दियों में लौंग की चाय पीने से सेहत को कई फायदे मिल सकते हैं. लौंग में यूजेनॉल नामक एक मिश्रण होता है, जो एंटी-इंफ्लेमेटरी, एंटीमाइक्रोबियल और माइल्ड एनाल्जेसिक गुणों के लिए जाना जाता है. यह सूजन कम करने, बैक्टीरिया और वायरस को रोकने तथा हल्का दर्द कम करने में मदद करती है. लौंग दिखने में छोटी जरूर है, लेकिन इसमें कई औषधीय गुण होते हैं.

लौंग एक हल्का सुन्न करने वाला प्रभाव प्रदान करती है, जिससे बिना किसी दवा पर निर्भर हुए थोड़े समय के लिए दर्द से राहत मिलती है. लौंग में प्राकृतिक एनाल्जेसिक गुण होते हैं, जो गले के दर्द को थोड़ी देर के लिए कम कर देते हैं.

लौंग के तत्व बैक्टीरिया और वायरस की वृद्धि को रोक सकते हैं, जिससे शरीर को संक्रमण से लड़ने में मदद मिलती है. इसके अलावा लौंग की चाय बलगम को पतला करने में मदद करती है, जिससे खांसी कम परेशान करती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.