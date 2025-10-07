विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या आप जानते हैं लौंग और नींबू एक साथ खाने से क्या होता है?

Lemon And Clove Benefits: लौंग और नींबू किचन में मौजूद होने वाली दो ऐसी चीजें हैं जिन्हें कई तरह की रेसिपीज में इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर इन दोनों चीजों का साथ में सेवन किया जाए तो क्या होगा. अगर नहीं तो चलिए जानते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
क्या आप जानते हैं लौंग और नींबू एक साथ खाने से क्या होता है?
Lemon And Clove Benefits: लौंग और नींबू के फायदे.

Lemon and Clove Remedy: लौंग किचन में मौजूद एक ऐसा मसाला है जिसे कई तरह की रेसिपीज में स्वाद और सुगंध को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि अगर लौंग और नींबू का साथ में सेवन किया जाए तो क्या होगा. जी हां लौंग और नींबू का साथ में सेवन करने से शरीर को कई लाभ मिल सकते हैं.  आयुर्वेद में इन दोनों को औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. तो चलिए जानते हैं फायदे और इस्तेमाल का तरीका.

कैसे बनाएं लौंग और नींबू की चाय- How To Make Clove And Lemon Tea:

सामग्री-

  • पानी
  • लौंग
  • चाय पत्ती
  • नींबू का रस
  • शहद (वैकल्पिक)

विधि-

इस चाय को बनाने के लिए सबसे पहले एक पैन में पानी लें और इसे उबाल लें. इसमें लौंग और चाय पत्ती मिलाएं और कुछ मिनट तक उबालें. चाय को एक कप में छान लें. इसमें नींबू का रस मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. यदि उपयोग कर रहे हैं, तो इसमें शहद मिलाएं और अच्छी तरह से मिला लें. लौंग और नींबू की चाय तैयार है और इसे गरम पी लें. 

ये भी पढ़ें- केले के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? पेट में हाहाकार मचा सकती हैं ये 4 चीजें, लास्ट वाली तो सब खाते हैं 

Latest and Breaking News on NDTV

लौंग और नींबू खाने के फायदे- (Laung Aur Nimbu Khane Ke Fayde)

1. इम्यूनिटी-

लौंग की तासीर गर्म होती है और नींबू को विटामिन सी का अच्छा सोर्स माना जाता है. अगर आप इन दोनों का साथ में सेवन करते हैं. तो इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद मिल सकती है. मजबूत इम्यूनिटी शरीर को कई तरह के संक्रमण से बचाने में मददगार है.

2. पाचन- 

अगर आप भी पाचन संबंधी समस्या से परेशान रहते हैं तो लौंग और नींबू का साथ में सेवन आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि इनमें मौजूद गुण पाचन को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं.

3. सर्दी और खांसी- 

मौसम में बदलाव होते ही सबसे ज्यादा सर्दी खांसी की समस्या परेशान करती हैं. अगर आप भी इस समस्या से बचना चाहते हैं तो लौंग और नींबू का साथ में सेवन कर सकते हैं.

अस्थमा का इलाज क्या है? डॉक्टर से जानिए

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Laung Aur Nimbu Sath Khane Ke Fayde, What Happens If You Consume Lemon And Clove, Lemon And Clove Benefits, Lemon And Clove For Health, Lemon And Clove Tea
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com