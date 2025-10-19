विज्ञापन
स्वाद, सेहत और मेहमानों की वाहवाही, दीवाली पर इन 5 ड्रिंक्स से बनाएं इस त्योहार को खास

Diwali Special Drinks: अगर आप इस दिवाली पर मेहमानों के लिए कुछ अलग बनाना चाहते हैं, तो आप यहां बताई गई 5 ड्रिंक्स में से किसी को भी घर पर बनाकर परोस सकते हैं. आइए जानते हैं इनको कैसे बनाएं.

Diwali Special Drinks: इस दिवाली मेहमानों के लिए बनाएं ये दिवाली स्पेशल ड्रिंक्स.

Diwali Special Drinks: दिवाली सिर्फ रोशनी और मिठाइयों का त्योहार नहीं है, बल्कि यह रिश्तों को ताजा करने और मेहमानों को खास महसूस कराने का भी मौका है. जब घर सजता है, पकवान बनते हैं और मेहमान आते हैं, तो सबसे जरूरी होता है उनका स्वागत कुछ खास अंदाज में. अक्सर हम चाय या कोल्ड ड्रिंक से मेहमानों को सर्व करते हैं, लेकिन इस बार क्यों न कुछ नया और हेल्दी ट्राय किया जाए? ऐसे ड्रिंक्स जो स्वाद में लाजवाब हों, सेहत के लिए फायदेमंद हों और मेहमानों को चौंका दें "वाह! ये तो कुछ अलग है!" इस लेख में हम जानेंगे कुछ स्पेशल दिवाली ड्रिंक्स जो हेल्दी भी हैं और मेहमानों को सबसे ज्यादा पसंद आने वाले हैं.

दीपावली पर मेहमानों के लिए बनाएं ये टेस्टी ड्रिंक्स (Make These Tasty Drinks for Your Guests This Diwali)

1. गुलकंद बादाम शेक

गुलकंद (गुलाब की पंखुड़ियों से बना मीठा मिश्रण) और बादाम से बना यह शेक स्वाद में मीठा, ठंडक देने वाला और पाचन में सहायक होता है. गुलकंद पेट की गर्मी को कम करता है, जबकि बादाम एनर्जी और प्रोटीन से भरपूर होते हैं.

कैसे बनाएं: ठंडा दूध, 1 चम्मच गुलकंद, 5–6 भीगे हुए बादाम, थोड़ा सा शहद सबको ब्लेंड करें और ठंडा सर्व करें.

2. तुलसी-नींबू स्पार्कलर

नींबू, तुलसी और सोडा का हेल्दी फ्यूजन जो मेहमानों को चौंकाएगा. ये तुलसी इम्यूनिटी बढ़ाती है, नींबू विटामिन C देता है और सोडा से फिज़ी टच आता है.

कैसे बनाएं: नींबू का रस, कुछ तुलसी की पत्तियां, शहद और सोडा मिलाकर बर्फ के साथ सर्व करें.

3. आम-पुदीना स्मूदी

एक और हेल्दी ड्रिंक जिसे आप घर पर बना सकते हैं वह है आम और पुदीना से बनी यह स्मूदी स्वाद में देसी है लेकिन हेल्दी भी. आम एनर्जी देता है, पुदीना पाचन सुधारता है. 

कैसे बनाएं: आम का गूदा, दही, पुदीना, थोड़ा सा काला नमक और शहद सबको ब्लेंड करें और ठंडा परोसें.

4. नारियल पानी पंच

एक हेल्दी और स्वादिष्ट ड्रिंक के तौर पर आप नारियल पानी में फलों का पंच मिलाकर एक रिफ्रेशिंग ड्रिंक तैयार कर सकते हैं. नारियल पानी इलेक्ट्रोलाइट्स से भरपूर होता है, जो शरीर को हाइड्रेट रखता है.

कैसे बनाएं: नारियल पानी में अनार, कीवी, संतरा के टुकड़े डालें और थोड़ा सा नींबू रस मिलाकर सर्व करें.

5. केसर-चिया टी

केसर और चिया सीड्स से बनी यह टी दिखने में रॉयल और सेहत में कमाल की होती है. केसर स्किन और मूड के लिए अच्छा होता है, चिया सीड्स फाइबर और ओमेगा-3 से भरपूर होते हैं.

कैसे बनाएं: गर्म पानी में चिया सीड्स भिगोएं, उसमें केसर, शहद और नींबू रस मिलाएं. हल्का ठंडा करके सर्व करें.

हेल्दी ड्रिंक्स से बढ़ाएं दिवाली की रौनक

इस दिवाली, सिर्फ मिठाइयों और स्नैक्स पर ध्यान न दें, हेल्दी और स्पेशल ड्रिंक्स से मेहमानों को चौंकाएं और खुद की सेहत का भी ख्याल रखें. ये ड्रिंक्स न सिर्फ स्वादिष्ट हैं, बल्कि पाचन, एनर्जी और इम्यूनिटी के लिए भी फायदेमंद हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

