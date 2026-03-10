गर्मियों में आपकी थाली कैसी होनी चाहिए? जानिए हेल्दी डाइट का सही तरीका

Diet For Summers: गर्मी का मौसम आते ही शरीर की जरूरतें भी बदल जाती हैं. इस मौसम में तेज धूप, पसीना और डिहाइड्रेशन की वजह से शरीर जल्दी थक जाता है. इसलिए खानपान का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है. अगर आपकी थाली सही तरह से बैलेंस्ड होगी तो शरीर को जरूरी पोषण भी मिलेगा और गर्मी से होने वाली समस्याओं से भी बचाव होगा. डॉक्टर और न्यूट्रिशन एक्सपर्ट भी सलाह देते हैं कि गर्मियों में हल्का, ताजा और पानी से भरपूर भोजन खाना चाहिए.

गर्मियों की थाली में क्या होना चाहिए?

गर्मियों में खाने की थाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें शरीर को ठंडक देने वाले और आसानी से पचने वाले खाद्य पदार्थ शामिल हों. सबसे पहले थाली में ताजी सब्जियां जरूर रखें. खीरा, टमाटर, ककड़ी, लौकी और तोरी जैसी सब्जियां गर्मियों में शरीर को ठंडक देती हैं और पाचन को भी बेहतर बनाती हैं.

ज्यादा से ज्यादा सलाद शामिल करें

गर्मियों में सलाद खाना बहुत फायदेमंद माना जाता है. सलाद में खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर और पत्ता गोभी शामिल कर सकते हैं. ये सब्जियां शरीर को हाइड्रेट रखने में मदद करती हैं. सलाद में थोड़ा नींबू और काला नमक डालने से स्वाद भी बढ़ता है और पाचन भी अच्छा रहता है.

दही और छाछ जरूर लें

गर्मी के मौसम में दही और छाछ शरीर के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं. ये पेट को ठंडक देते हैं और पाचन को मजबूत बनाते हैं. दही में मौजूद प्रोबायोटिक्स आंतों के लिए अच्छे होते हैं. इसलिए रोजाना खाने के साथ दही या छाछ जरूर शामिल करना चाहिए.

मौसमी फल जरूर खाएं

गर्मियों में फल खाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि इनमें पानी की मात्रा ज्यादा होती है. तरबूज, खरबूज, आम, पपीता और अनानास जैसे फल शरीर को ऊर्जा देते हैं और डिहाइड्रेशन से बचाते हैं. ये फल शरीर में जरूरी विटामिन और मिनरल्स भी पहुंचाते हैं.

हल्का और कम मसाले वाला भोजन करें

गर्मियों में ज्यादा तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से बचना चाहिए. भारी भोजन करने से पाचन तंत्र पर दबाव पड़ता है और थकान महसूस हो सकती है. इसलिए दाल, चावल, रोटी और हल्की सब्जियों वाला साधारण भोजन सबसे अच्छा माना जाता है.

पानी और लिक्विड बढ़ाएं

गर्मी के मौसम में शरीर से ज्यादा पसीना निकलता है इसलिए पानी की मात्रा बढ़ाना जरूरी होता है. दिन भर में पर्याप्त पानी पीना चाहिए. इसके अलावा नारियल पानी, नींबू पानी और छाछ जैसे ड्रिंक भी शरीर को हाइड्रेट रखते हैं.

अगर गर्मियों में आपकी थाली में सब्जियां, सलाद, दही, फल और हल्का भोजन शामिल होगा तो शरीर स्वस्थ रहेगा. सही खानपान से गर्मी के मौसम में भी आप खुद को ऊर्जावान और फिट महसूस कर सकते हैं.

