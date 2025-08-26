हेल्दी रहने के लिए सुबह उठकर खाली पेट पिएं ये पानी, फिर जो होगा आप सोच भी नहीं सकते

Best Morning Drink In Empty Stomach: दिन की शुरुआत अगर एक हेल्दी ड्रिंक के साथ की जाए तो शरीर को पूरा दिन एनर्जेटिक रखा जा सकता है. आज हम आपको कुछ ऐसी ड्रिंक्स के बारे में बताने वाले हैं ज‍िन्‍हें रोजाना सुबह खाली पेट पीकर आप ल‍िवर, क‍िडनी, फेफड़े और पेट की हेल्थ को बेहतर रख सकते हैं. तो आइए जानते हैं रोजाना सुबह खाली पेट कौन सा पानी पीना चाहिए.

सुबह उठकर कौन सा पानी पीना चाहिए?

जीरा पानी: जीरे में एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो पाचन तंत्र को मजबूत बनाने से लेकर शरीर को डिटॉक्सीफाई करने में भी मदद करते हैं. सुबह जीरे पानी का सेवन पेट से जुड़ी समस्याओं से राहत दिला सकता है.

मेथी दाने का पानी: मेथी दाने में गैलेक्टोमैनन नामक फाइबर पाया जाता है, जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है. इसका सेवन मेटाबॉलिज्म को तेज करता है और भूख को कंट्रोल करने में मदद करता है, जिससे वजन कम किया जा सकता है.

धनिया का पानी : धनिया पानी में पोटेशियम और मैग्नीशियम की अच्छी मात्रा होती है, जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में मदद करती है. यह पानी डायबिटीज में भी फायदेमंद है क्योंकि इससे ब्लड शुगर कंट्रोल रहती है.

नींबू पानी: नींबू पानी में विटामिन सी की अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने में मदद करता है. सुबह खाली पेट इसका पानी पीने से पाचन तंत्र बेहतर रहता है.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)