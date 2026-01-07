विज्ञापन

Home Remedy for Skin Natural Glow: प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल ने ऐसी 3 घरेलू चीजों का एक सीक्रेट नुस्खा बताया है जिससे आप नेचुरली ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. खास बात यह है कि यह सारी चीजें नेचुरल हैं और इनमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है.

डॉक्टर सुभाष गोयल ने बताया स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाने का सीक्रेट नुस्खा, बस इन 3 चीजों का करना है इस्तेमाल, हर किसी को होना चाहिए पता
स्किन को ग्लोइंग बनाने का सीक्रेट नुस्खा
Glowing Skin Home Remedy: खराब लाइफस्टाइल, खानपान, प्रदूषण और अन्य कारणों से स्किन की चमक धीरे-धीरे कम हो जाती है. आजकल अधिकतर लोग अपनी स्किन को लेकर चिंतित रहते हैं और महंगे-महंगे ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं. लेकिन इनमें केमिकल का इस्तेमाल होता है, जिससे साइड इफेक्ट होने का भी खतरा बना रहता है. इसी के चलते प्रसिद्ध आयुर्वेदिक डॉक्टर सुभाष गोयल ने ऐसी 3 घरेलू चीजों का एक सीक्रेट नुस्खा बताया है जिससे आप नेचुरली ग्लोइंग स्किन पा सकते हैं. खास बात यह है कि यह सारी चीजें नेचुरल हैं और इनमें ज्यादा खर्चा भी नहीं होता है.

1. गुलाब जल

डॉक्टर सुभाष गोयल बताते हैं कि आप स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाने के लिए गुलाब जल बहुत फायदेमंद होता है. इससे त्वचा को ठंडक मिलती है और पोर्स टाइट होते हैं जिससे चेहरा फ्रेश और साफ नजर आता है. साथ ही यह चेहरे के दाग-धब्बो, मुंहासों को दूर करने में काफी ज्यादा मददगार होता है. इसका इस्तेमाल आप नेचुरल टोनर के रूप में भी रोजाना कर सकते हैं.

2. नींबू का रस

डॉक्टर सुभाष बताते हैं कि स्किन को नेचुरली निखारने के लिए आप नींबू के रस का प्रयोग काफी मददगार होता है. दरअसल, इससे चेहरे के दाग-धब्बे हल्के होते हैं और फेस पर नेचुरल ग्लो आता है. इसके अलावा नींबू में विटामिन सी और साइट्रिक एसिड पाया जाता है जो फेस की डेड सेल्स को हटाने में मददगार होता है और चमकदार बनाता है. हालांकि, अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो इसके सीधे इस्तेमाल करने से बचें.

3. ग्लिसरीन

स्किन के लिए ग्लिसरीन बहुत ही ज्यादा फायदेमंद माना जाता है. दरअसल, इससे स्किन हाईड्रेट रहती है और रूखापन दूर होता है. साथ ही यह स्किन को मुलायम बनाने में बहुत ही ज्यादा मददगार होता है.

कैसे करें तीनों का इस्तेमाल?

डॉक्टर सुभाष बताते हैं कि इस सीक्रेट नुस्खे के लिए आप 1 चम्मच गुलाब जल के साथ आधा चम्मच नींबू का रस और 1 चम्मच ग्लिसरीन मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें. अब इस मिश्रण से अपने फेस की हल्के हाथों से मसाज करें और सूख जाने पर वॉश कर लें. इसके बाद आप मेकअप कर सकते हैं. आपको खुद ही फर्क नजर आने लगेगा और स्किन चमकदार-ग्लोइंग लगने लगेगी. स्किन को नेचुरली ग्लोइंग बनाने का यह सबसे प्रभावी तरीका है और यह सबको पता होना चाहिए.

