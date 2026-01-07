विज्ञापन

Katrina Vicky Son Name: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने रिवील किया बेटे का नाम, 'उरी' फिल्म से है कनेक्शन

कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की जिंदगी का 7 नवंबर 2025 सबसे खुशनुमा दिन था. इस दिन कैटरीना मां बनी थीं. अब कपल ने अपने बेटे का नाम सोशल मीडिया पर रिवील कर दिया है.

Katrina Kaif-Vicky Kaushal Son Name: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल की जिंदगी का 7 नवंबर 2025 सबसे खुशनुमा दिन था. इस दिन कैटरीना मां बनी थीं. अब कपल ने अपने बेटे का नाम सोशल मीडिया पर रिवील कर दिया है. कैटरीना ने बेटे का नाम भी विक्की के करियर का टर्निंग पॉइंट रही फिल्म से प्रेरणा लेकर रखा है. कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सोशल मीडिया पर एक प्यारी सी फोटो शेयर की है, जिसमें कैटरीना और विक्की के साथ उनके बेटे के नन्हें हाथ भी देखने को मिल रहे हैं. फोटो पोस्ट कर कपल ने लिखा, "हमारी जीवन के प्रकाश की पहली किरण, विहान कौशल. प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, जीवन सुंदर है, हमारी दुनिया पल भर में बदल जाती है." 

यूजर्स भी विहान का नाम जानकर ढेर सारा प्यार लुटा रहे हैं और नन्हें विहान को शुभकामनाएं दे रहे हैं. क्या आप जानते हैं कि इस नाम का कनेक्शन विक्की कौशल के करियर की सबसे हिट फिल्म रही 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' से है? फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में विक्की कौशल ने मेजर विहान सिंह शेरगिल का रोल प्ले किया था. इस फिल्म से विक्की कौशल को हिंदी सिनेमा में पहचान मिली थी. इससे पहले वे फिल्मों में छोटे और साइड रोल करते थे. फिल्म 'मसान', 'संजू' और 'राजी' में भी उनके किरदार को सराहा गया था, लेकिन फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' में वे लीड रोल में दिखे और उनकी दमदार एक्टिंग फैंस के दिलों पर छा गई.

फिल्म 'उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक' विक्की के लिए लकी रही और शायद यही कारण है कि कैटरीना और विक्की ने विहान नाम का चुनाव किया है. बता दें कि कुछ साल डेटिंग के बाद कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने 9 दिसंबर 2021 को राजस्थान के सवाई माधोपुर में पंजाबी रीति-रिवाज से शादी की थी. शादी के चार साल बाद कपल के घर खुशियों ने दस्तक दी. परिवार और बच्चे पर ध्यान देने के लिए अभिनेत्री काफी समय से पर्दे से दूर हैं.

