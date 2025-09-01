विज्ञापन
सुबह खाली पेट सोंठ खाने से क्या होता है? जानकर रह जाएंगे हैरान

Sonth Ke Fayde: सोंठ को कैसे खाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकें, चलिए जानते हैं सोंठ के फायदे क्या हैं और किन लोगों को खानी चाहिए सोंठ.

सोंठ खाने से क्या होता है | Dry ginger khane ke fayde

Sonth Ke Fayde: सोंठ, जिसे सूखी अदरक भी कहा जाता है आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फाइबर, सोडियम, विटामिन ए और सी, जिंक, फोलेट एसिड, फैटी एसिड जैसे गुणों से भरपूर है. इसके इस्तेमाल से शरीर को कई लाभ पहुंचाए जा सकते हैं. अब सवाल यह है कि सोंठ को कैसे खाना चाहिए ताकि स्वास्थ्य समस्याओं से बचा जा सकें, तो चलिए जानते हैं सोंठ के फायदे क्या हैं और किन लोगों को खानी चाहिए सोंठ.

Dry Ginger Benefits | Sonth Khane Se Kya Hota Hai | Sonth Khane Ke Kya Fayde Hain

सोंठ खाने के क्या-क्या फायदे हैं?

पेट: सोंठ का सेवन पाचन को बेहतर रखने में मदद कर सकता है. पेट संबंधी बीमारियों जैसे गैस और अपच से राहत पाने के लिए इसे खाया जा सकता है.

इम्यूनिटी: सोंठ एंटी इंफ्लेमेटरी और एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है. इसका सेवन इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में और मौसमी बीमारियों से बचाने में सहायक है.

ब्लड शुगर: सोंठ का सेवन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है. हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने के लिए इसका सेवन किया जा सकता है.

जोड़ों के दर्द: जोड़ों में दर्द से राहत पाने के लिए भी सोंठ का सेवन किया जा सकता है. जिन लोगों के जोड़ों में दर्द होता है वे सोंठ का सेवन कर सकते हैं.

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

