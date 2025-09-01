विज्ञापन
विशेष लिंक

चुकंदर के जूस पीने के 4 बड़े फायदे, इन लोगों के लिए हो सकता है रामबाण

Chukandar Juice Benefits: चुकंदर में मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन बी6 और विटामिन सी सहित तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस जूस का सेवन.

Read Time: 2 mins
Share
चुकंदर के जूस पीने के 4 बड़े फायदे, इन लोगों के लिए हो सकता है रामबाण
चुकंदर के जूस के फायदे | Beetroot juice ke fayde

Chukandar Juice Benefits: चुकंदर को डाइट में सब्जी और सलाद की तरह शामिल करने के तो कई फायदे हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं? इसके जूस को अगर अपने डेली रूटीन में शामिल करते हैं तो ये फायदे दोगुने भी हो सकते हैं. इसमें मैंगनीज, पोटैशियम, आयरन, फोलेट, विटामिन बी6 और विटामिन सी सहित तमाम गुण पाए जाते हैं, जो शरीर को कई लाभ पहुंचाने में मददगार हैं. तो चलिए जानते हैं किन लोगों को करना चाहिए इस जूस का सेवन.

Chukandar Ka Juice Peene Se Kya Hota Hai | Chukandar Ka Juice Kaise Pina Chahie | Chukandar Ke Juice Ke Kya Fayde Hain

रोजाना चुकंदर का जूस पीने से क्या होता है?

स्किन: चुकंदर में एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन सी पाया जाता है, जो स्किन को ग्लोइंग बनाने में मदद कर सकता है. स्किन संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए चुकंदर के जूस का सेवन किया जा सकता है.

इसे भी पढ़ें: खाने के साथ हरी मिर्च खाने से क्या होता है, जानें एक दिन में कितनी हरी मिर्च खानी चाहिए

इम्यूनिटी: चुकंदर में मौजूद कुछ तत्व इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार हैं. शरीर को मजबूत बनाने और मौसमी बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए चुकंदर का जूस फायदेमंद हो सकता है. 

दिल: चुकंदर के जूस में पाए जाने वाले फाइटोन्यूट्रिएंट्स बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद कर सकते हैं. हार्ट से जुड़ी बीमारियों का खतरा कम करने के लिए आप इस जूस का सेवन कर सकते हैं.

हीमोग्लोबिन: चुकंदर आयरन का अच्छा सोर्स है. इसके जूस का सेवन कर हीमोग्लोबिन की कमी को दूर करने में मदद मिल सकती है

Watch Video: Gurudev Sri Sri Ravi Shankar Podcast: Stress, Anxiety, Relationship | तनाव कैसे दूर करें

(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
8 Problems Get Rid Of If You Drink 7 Days Beetroot Juice, Chukandar Ka Juice Pine Ke Fayde, Beetroot Juice, Beetroot Juice Benefits, Who Should Drink Beetroot Juice
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com