सांप के काटने पर क्या करें और क्या न करें? ज़हरीले सांपों की पहचान, लक्षण और तुरंत इलाज की पूरी जानकारी!

Snake Bite First Aid | Saap Kat Le To Kya Kare: सांप का नाम सुनते ही ज़्यादातर लोगों के मन में डर आ जाता है. यह डर स्वाभाविक है, लेकिन एक सच यह भी है कि दुनिया के ज़्यादातर सांप इंसान के लिए खतरनाक नहीं होते हैं. दुनिया भर में, केवल लगभग 15% सांप और संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 20% सांप ही ज़हर डाल सकते हैं. इन सांपों को ज़हरीला (Venomous) कहा जाता है. इन ज़हरीले सांपों का काटना गंभीर चोटें और कभी-कभी मौत का कारण भी बन सकता है. इसलिए, यह जानना बहुत ज़रूरी है कि ज़हरीले सांपों को कैसे पहचानें, और अगर सांप काट ले, तो घबराने की बजाय क्या सही कदम उठाएँ.

ज़हरीले सांपों की पहचान कैसे करें? | Jahrile Saap ko Kaise Pahchane

ज़्यादातर ज़हरीले सांपों की कुछ खास शारीरिक बनावट होती है, जिससे उनकी पहचान करना आसान हो जाता है.

1. पिट वाइपर (Pit Vipers) की पहचान : उत्तरी अमेरिका में पाए जाने वाले अधिकांश ज़हरीले सांपों की आँखें पतली दरार (Slits) जैसी होती हैं और उन्हें पिट वाइपर कहा जाता है.

सिर का आकार: इनका सिर तिकोना (Triangle-shaped) होता है.

दाँत (Fangs): इनके पास बड़े और नुकीले ज़हर वाले दाँत (Fangs) होते हैं.

उदाहरण: रैटलस्नेक, कॉटनमाउथ (Water Moccasin), और कॉपरहेड इसी श्रेणी में आते हैं.

2. कोरल सांप (Coral Snake) एक अपवाद

कोरल सांप एक ज़हरीला सांप है, लेकिन इसकी बनावट पिट वाइपर से अलग होती है:

सिर का आकार: इसका सिर सिगार जैसा गोल होता है.

आँखें: इसकी पुतलियाँ गोल (Round Pupils) होती हैं.

रंग: इसकी पहचान चमकीले रंगों (जैसे लाल, पीला और काला) के रिंग्स से होती है.

3. गैर-ज़हरीले सांपों की सामान्य पहचान

जो सांप ज़हरीले नहीं होते, उनकी पहचान आमतौर पर इन विशेषताओं से की जाती है:

सिर का आकार: इनका सिर गोल होता है.

आँखें: इनकी पुतलियाँ भी गोल होती हैं.

दाँत: इनके पास ज़हर वाले नुकीले दाँत नहीं होते.

Also Read: Life Lessons by Dharmendra: नहीं रहे धरम पाजी, अपने पीछे छोड़ गए संघर्ष और सफलता की विरासत, उनसे सीखें जीवन के असली मंत्र

सांप काटने के लक्षण | Saanp Katne Ke Lakshan

सांप का काटना अक्सर हाथ, कलाई या बाजुओं पर होता है. काटने के बाद लक्षण इस बात पर निर्भर करते हैं कि सांप ज़हरीला था या नहीं.

गैर-ज़हरीले सांप के काटने के लक्षण | Saap katne par kya hota hai

अगर सांप ज़हरीला नहीं है, तो सामान्य लक्षण ये हो सकते हैं:

कटे हुए स्थान पर हल्का दर्द.

छोटी-मोटी खरोंच या घाव.

ज़हरीले सांप के काटने के लक्षण | Jahrile saap ko kaise pahchane

ज़हरीले सांप के काटने पर आमतौर पर बहुत तेज़ दर्द होता है और उस जगह पर सूजन आ जाती है. यह सूजन और नीलापन धीरे-धीरे पूरे हाथ या पैर तक फैल सकता है.

सामान्य लक्षण: जी मचलना (Nausea), साँस लेने में दिक्कत, कमज़ोरी महसूस होना, और मुँह में अजीब सा स्वाद आना.

तंत्रिका पर असर (Coral Snakes): कुछ सांपों (जैसे कोरल सांप) के ज़हर मस्तिष्क और नसों को प्रभावित करते हैं. इससे ये लक्षण दिख सकते हैं:

ऊपरी पलक का लटक जाना.

हाथ-पैर की उंगलियों में झुनझुनी होना.

निगलने में कठिनाई.

मांसपेशियों में कमज़ोरी.

ड्राई बाइट (Dry Bite) क्या है?

कभी-कभी, एक ज़हरीला सांप काटता तो है, लेकिन ज़हर इंजेक्ट नहीं करता. इसे 'ड्राई बाइट' कहा जाता है. ऐसे में भी, तुरंत डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है.

सांप के काटने का इलाज और प्राथमिक उपचार (First Aid | Saap Kat Le To Kya Kare)

आपातकालीन नंबर पर कॉल करने के बाद, मेडिकल सहायता आने तक, ये कदम उठाएँ:

1. सांप से दूरी बनाएँ: तुरंत सांप से दूर सुरक्षित स्थान पर चले जाएँ.

2. शांत रहें: हिलने-डुलने से ज़हर तेज़ी से फैल सकता है, इसलिए एकदम शांत और स्थिर रहने की कोशिश करें.

3. सामान हटाएँ: सूजन शुरू होने से पहले, कटी हुई जगह से सभी गहने, घड़ी या तंग कपड़े हटा दें.

4. घाव को स्थिर करें: बैठ जाएँ या लेट जाएँ ताकि कटा हुआ हिस्सा एक आरामदायक, सामान्य स्थिति में रहे.

5. साफ़-सफ़ाई: घाव को साबुन और पानी से धीरे से साफ़ करें. फिर इसे एक साफ़, सूखी पट्टी से ढीला-ढाला ढक दें.

सांप काटने पर क्या नहीं करना चाहिए (What to Avoid)

ये चीज़ें कभी न करें, क्योंकि इनसे स्थिति और बिगड़ सकती है:

टाइट पट्टी (Tourniquet): कटे हुए हिस्से को कसकर न बाँधें. इससे खून का बहाव रुक सकता है और अंग को नुकसान हो सकता है.

काटना या चूसना: घाव को ब्लेड से काटने या ज़हर निकालने की कोशिश न करें.

बर्फ़ न लगाएँ: घाव पर बर्फ़ या ठंडा पैक न लगाएँ.

कैफीन या शराब: कैफीन या शराब न पिएँ.

दर्द की दवाएँ: एस्पिरिन, इबुप्रोफेन या नेप्रोक्सेन जैसी दर्द निवारक दवाएँ न लें, क्योंकि ये रक्तस्राव (Bleeding) के खतरे को बढ़ा सकती हैं.

सांप को पकड़ने की कोशिश: सांप को पकड़ने या फँसाने की कोशिश न करें. बस उसका रंग और आकार याद रखें या सुरक्षित दूरी से फ़ोटो लें ताकि डॉक्टर को इलाज में मदद मिल सके.

अंतिम सलाह : सांप के काटने पर तुरंत क्या करें और क्या नहीं यह जानना आपकी और आपके आसपास के लोगों की जान बचा सकता है. हमेशा याद रखें, सबसे ज़रूरी कदम है शांत रहना और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना ताकि एंटीवेनम का इस्तेमाल किया जा सके.



(अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.)