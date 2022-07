Monsoon Skin Care Mistakes: मानसून में स्किन हो जाती है चिपचिपी और ऑयली तो भूलकर भी ना करें ये गलतियां...

मानसून में ऐसे रखें अपनी स्किन का ख्याल- How To Take Care Of Sticky And Oily Skin In Monsoon:



1. वाटर-जेल बेस्ट प्रोडक्ट चुनें

बारिश के मौसम में आप क्रीम और ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट की जगह वाटर और जेल बेस्ड प्रोडक्ट चुनें, क्योंकि यह आपकी स्किन को ऑयली और चिपचिपा नहीं बनाते हैं और रोमछिद्रों को बंद होने से रोक सकते है.

Desi Ghee Benefits And Side Effects: देसी घी खाने के हैरान करने वाले फायदे और नुकसान



2. कम मेकअप करें

मानसून में मेकअप सिंपल और कम होना चाहिए. आप बरसात के दिनों में फाउंडेशन या कंसीलर न लगाएं. आप बीबी या सीसी क्रीम का यूज कर सकते हैं और इस मैटिफाइंग सेटिंग स्प्रे से सेट कर सकते हैं.

Green Tea Benefits: शरीर से एक्स्ट्रा चर्बी को बहाने से लेकर डायबिटीज को कंट्रोल करने तक, जानें ग्रीन टी के चमत्कारिक फायदे





3. सनस्क्रीन लगाना ना भूलें

बरसात के दिनों में अक्सर लोग सनस्क्रीन नहीं लगाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहर तो पानी गिर रहा है और सूरज भी नहीं निकला. लेकिन मौसम चाहे कैसा भी हो आप को दिन के समय में सनस्क्रीन जरूर लगाना चाहिए और हर 2 से 3 घंटे में इसे रिपीट करना चाहिए.

Diabetes Diet: डायबिटीज के मरीज खा सकते हैं अनानास, बस इन बातों का रखें खास ख्याल नहीं तो पड़ सकते हैं लेने के देने...



3. खूब सारा पानी पिएं

स्किन को अंदर से हाइड्रेट रखने के लिए और सीबम प्रोडक्शन कम करने के लिए आपको ढेर सारा पानी पीना चाहिए. अगर आपसे सादा पानी पीते नहीं बनता तो आप जूस, नारियल पानी या नींबू पानी जैसे ड्रिंक्स भी पी सकते हैं.



4. अनहेल्दी डाइट ना लें

बारिश के दिनों में आप बाहर खाने-पीने से बचें, क्योंकि यह खाना दूषित हो सकता है और इसमें खूब सारा तेल, मसाला होता है, जो स्किन को और ऑयली कर सकता है. ऐसे में आप घर का खाना खाएं और इसमें सब्जी, फल, दही की मात्रा बढ़ाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.