99% लोगों को सीताफल और शरीफा के बीच अंतर नहीं है पता, जानने के बाद चौक जाएंगे आप

Sitaphal aur sharifa ke beech kya hai antar : जब भी बाजार में कस्टर्ड एप्पल (Custard Apple) आता है, तो एक बहस छिड़ जाती है, इसे सीताफल कहें या शरीफा? हममें से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ये दोनों बिल्कुल अलग-अलग फल हैं, जिनकी पहचान अलग है. लेकिन सच्चाई जानकर आपके होश उड़ जाएंगे. जिस कन्फ्यूजन में आप सालों से जी रहे हैं, वो असल में एक ही फल के दो नाम हैं. जी हां, बिल्कुल आपने सही पढ़ा. सीताफल और शरीफा असल में एक ही पौष्टिक फल के अलग-अलग क्षेत्रीय नाम हैं. इसका वैज्ञानिक नाम Annona squamosa है, जिसे 'शुगर एप्पल' भी कहते हैं.

तो फिर ये कन्फ्यूजन क्यों?

दरअसल, भारत के अलग-अलग राज्यों में इस फल को अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है.

सीताफल: यह नाम मुख्य रूप से महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में ज्यादा चलता है.

शरीफा: उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली और उत्तर भारत के अन्य राज्यों में लोग इसे शरीफा कहना पसंद करते हैं.

यानी, फल की मिठास, उसका गूदा, बीज और गजब के फायदे सब एक जैसे ही हैं. फर्क सिर्फ इस बात का है कि आप देश के किस कोने में खड़े होकर उसे खरीद रहे हैं.

छोटा सा अंतर, जो शायद ही मायने रखता है. हां, कुछ फल जानकार या किसान थोड़ा अंतर बताते हैं. वो कहते हैं कि-

शरीफा दिखने में थोड़ा बड़ा हो सकता है और उसके छिलके की गांठें थोड़ी कम उभरी हुई होती हैं.

वहीं, सीताफल थोड़ा छोटा, ज्यादा गांठों वाला और छिलके पर ज्यादा परतें दिखाता है.

लेकिन आम आदमी के लिए, यह अंतर करना लगभग नामुमकिन है. बाजार में दोनों नामों से बेचा जाने वाला फल 99% मामलों में कस्टर्ड एप्पल ही होता है.

सीताफल और शरीफा के फायदे हैं जबरदस्त - benefits of Sitaphal and sharifa

नाम को छोड़िए, इसके फायदे जान लीजिए. यह फल सिर्फ मीठा ही नहीं, बल्कि गुणों की खान भी है.

इम्यूनिटी बूस्टर: इसमें विटामिन-सी भरपूर मात्रा में होता है, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) को बढ़ाता है.

पाचन में सहायक: फाइबर की अच्छी मात्रा होने के कारण यह पेट को साफ रखता है और पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है.

एनर्जी का पावरहाउस: इसमें मौजूद विटामिन बी6 और पोटैशियम आपको दिनभर काम करने की ऊर्जा देते हैं.

तो अगली बार जब आप बाजार जाएं, तो इस कन्फ्यूजन में न पड़ें. सीताफल बोलें या शरीफा, आप जो खरीद रहे हैं वो एक ही पौष्टिक और लाजवाब फल है. बस अब बिना किसी बहस के मजे से खाइए और अपनी सेहत बनाइए.

